Unterbringung ukrainischer Flüchtlinge in Obwalden funktioniert

Obwalden Die Unterbringung der ukrainischen Flüchtlinge in Obwalden funktioniert Die Hilfe der Bevölkerung ist gross und der Kanton hat mit dem Sonderstab Ukraine rasch reagiert. So konnte die schwierige Situation für die ukrainischen Flüchtlinge in Obwalden bisher gut gemeistert werden. Philipp Unterschütz 24.04.2022, 05.00 Uhr

Die Asylunterkunft des Bundes auf dem Glaubenberg. Bild: Obwaldner Zeitung

Die Nutzung des Truppenlagers Glaubenberg als Bundesasylzentrum (BAZ) wird ohne Unterbruch bis 30. Juni 2025 verlängert werden. Dies gab die Obwaldner Regierung vor Ostern bekannt. Und sie teilte auch mit, dass die temporäre Verlängerung der Nutzung des Truppenlagers Glaubenberg als Bundesasylzentrum bereits im Dezember 2019 in Betracht gezogen worden war. So:

«Der Entscheid zur Verlängerung hatte keinen Bezug zur aktuellen Flüchtlingssituation aufgrund der Ukraine-Krise.»

Neben den maximal 340 Plätzen des Bundesasylzentrums Glaubenberg hat die Armee dem Staatssekretariat für Migration (SEM) aber auch das Truppenlager Glaubenberg mit rund 300 zusätzlichen Plätzen für die kurzfristige Unterbringung von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine bereitgestellt. Diese Plätze stehen dem SEM bis vorläufig Ende 2022 zur Verfügung und dienen für kurzfristige Aufenthalte bis zur Zuweisung an die Kantone. Die Zuständigkeit dafür liegt beim Bund.

Ukrainische Flüchtlinge von Glaubenberg-Kompensation ausgenommen

Einfluss auf das kantonale Flüchtlingswesen hat der Krieg in der Ukraine aber dennoch. Zwar ist es weiterhin so, dass der Bund als Standortkompensation für das BAZ Glaubenberg dem Kanton weniger Asylsuchende aus dem sogenannten erweiterten Verfahren zuweist, die Obwalden selber unterbringen und betreuen muss. Durch die Verlängerung der Nutzung des BAZ Glaubenberg wird diese Kompensation bis 2025 verlängert. Aber sie bezieht sich nur auf Zuweisungen von Asylsuchenden aus dem erweiterten Verfahren.

Auf Anfrage erklärt Sicherheits- und Justizdirektor Christoph Amstad: «Die Personen, denen im beschleunigten Verfahren Asyl gewährt wird oder die vorläufig aufgenommen wurden, werden nach dem bevölkerungsproportionalen Schlüssel auf die Kantone verteilt. Dies trifft auf die Schutzsuchenden aus der Ukraine zu. Somit werden dem Kanton Obwalden regulär 0,4 Prozent aller Geflüchteten aus der Ukraine in der Schweiz mit Schutzstatus S zugewiesen.»

Aktuell sind in Obwalden rund 170 Flüchtlinge aus der Ukraine untergebracht. Davon haben bereits rund 140 Personen den Schutzstatus S erhalten und gelten als zugewiesen. «Die Anzahl Flüchtlinge aus der Ukraine in Obwalden ist bereits höher als die aktuelle Anzahl Flüchtlinge aus allen anderen Ländern zusammen», so Christoph Amstad. Er fährt fort:

«Wir hatten also eine Verdoppelung aller Flüchtlinge in sehr kurzer Zeit.»

Wichtige Unterstützung der Bevölkerung

Die meisten Schutzsuchenden aus der Ukraine sind im Moment bei privaten Gastfamilien untergebracht. Florian Ulrich erzählt:

«Im Kanton Obwalden ist die Solidarität der Bevölkerung sehr gross, es wurden rund 300 Betten von Privaten angeboten.»

Er ist Mitglied des Sonderstabs Ukraine, der kurz nach Kriegsausbruch eingesetzt wurde, um die vielfältigen Aufgaben zu lösen. «Die Unterstützung der Bevölkerung war für uns eine sehr grosse Hilfe, da wir die Geflüchteten sofort unterbringen und in dieser Zeit die Kollektivunterkunft in Giswil aufbauen konnten. Es war uns daher auch sehr wichtig, dass wir die Gastfamilien so gut wie möglich unterstützen und auf Antrag auch Wohn- und Essenspauschalen ausbezahlen können. Dank dieser guten Zusammenarbeit haben wir aktuell einen guten Stand bei der Unterbringung im Kanton.»

In Zukunft wird das Schweizerische Rote Kreuz Unterwalden den Kanton bei der Betreuung der Gastfamilien unterstützen, damit die hohe Arbeitsbelastung im Sonderstab Ukraine breiter abgestützt werden kann. Neben dem Sonderstab Ukraine hat der Regierungsrat 600 Stellenprozente und zusätzliche Mitarbeitende im Stundenlohn für spezifische Arbeiten bewilligt.

Weiterhin froh um Gastfamilien

Die Mitarbeitenden des Kantons und der Gemeinden leisten zudem viele Überstunden und arbeiten rund um die Uhr. So konnten die verschiedenen Bedürfnisse und Anfragen von Flüchtlingen, Gastfamilien, Medien und Bevölkerung so gut wie möglich zufriedengestellt werden. «Bisher haben wir positive Rückmeldungen für unsere Arbeit erhalten und möchten diesen Dank gerne an die Bevölkerung zurückgeben. Die Spenden, die tatkräftige Unterstützung, aber auch das Verständnis für die Situation und die Toleranz für etwaige Wartezeiten sind sehr wertvoll für uns», bedankt sich Regierungsrat Christoph Amstad.

Und auch, wenn mittlerweile die Kollektivunterkunft beim Hotel Krone in Giswil seit kurzem in Betrieb ist und nun auch dort Platzierungen vorgenommen werden können, ist der Kanton weiterhin froh um die Aufnahme durch Gastfamilien, da noch viele Flüchtlinge aus der Ukraine erwartet werden.

