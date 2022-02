Obwalden Die Verkehrsbelastung in Sarnen ist ein Problem An sieben Ortsteil-Spaziergängen in Sarnen nahmen 150 Personen teil. Ein wichtiges Planungsanliegen war der Erhalt von Freiräumen. Romano Cuonz Jetzt kommentieren 01.02.2022, 05.00 Uhr

Alois Abegg (Mitte) nimmt Fragen der Kirchhofer entgegen. Bild: Romano Cuonz (Sarnen, 29. Januar 2022)

Treffpunkt: Kirche Sankt Peter und Paul, mit Blick auf die Quartiere Kirchhofen und Goldmatt. Etwas mehr als 20 ältere und jüngere Sarnerinnen und Sarner haben sich vor dem Kirchenportal versammelt. Auch der Fachbereichsleiter Bau/Raumentwicklung der Gemeinde Sarnen, Alois Abegg, ist vor Ort. Nicht vor irgendeinem Ort in Sarnen, wie sich bald zeigt. Das Gebiet Kirchofen rund um die denkmalgeschützte Kirche und die organisch als Einfamilienhausquartier gewachsene Siedlung Goldmatt sind Beispiele für besonders empfindliche Ortsteile.

Ihre Ortsbilder sind durch den Wegfall der Ausnützungsziffer gefährdet, und ihre Bewohner fühlen sich durch die enorme Verkehrszunahme, vor allem auch des Freizeitverkehrs, arg geplagt. Vor Ort, in diesem Teil, direkt vor den mächtigen Türmen der barocken Kirche, wollen zwei Fachleute der externen Planungsteams den Puls der Bevölkerung nehmen: Markus Nollert, Geschäftsleiter der Urbanista.ch AG in Zürich, und Urs Thomann vom Van de Wetering Atelier für Städtebau. Und sie haben einiges zu notieren.

Die Anliegen der diskutierfreudigen Teilnehmer sind vielfältig. Im Mittelpunkt steht wohl die grosse Sorge, welche die Rüti-, Kirch- und Wilerstrasse als einzige Zubringer ins Quartier den Leuten bereiten. Der Verkehr hat dort um ein x-Faches zugenommen, die Strasse ist nicht sehr breit und Fahrradstreifen fehlen ganz. Mehrfach beklagen sich Anwohner über die sommerlichen Motorradstrecken Sarnen–Forst–Giswil und oberhalb des Quartiers zum Glaubenberg mit oft ohrenbetäubendem Lärm. Ein brisantes Thema ist denn auch die Sicherheit der Kinder auf ihrem Schulweg. Votantinnen und Votanten verleihen auch ihrer Sorge Ausdruck, dass der noch typisch dörflich ländliche Charakter der Quartiere rund um die Pfarrkirche durch die Aufhebung der Ausnützungsziffer verloren gehen könnte.

Sieben Spaziergänge und grosses Interesse

Kirchhofen ist nur eines von sieben Beispielen dafür, wie sehr – und oft mit grosser Besorgnis – Sarnerinnen und Sarner auf die Ortsplanung 2025 blicken. Markus Nollert bilanziert denn auch: «Zu den Ortsteil- und Quartierspaziergängen an den beiden letzten Wochenenden kamen in Ramersberg, Stalden, Wilen, Sarnen Nord und Ost, Kirchhofen und Kägiswil rund 150 Personen.» Wiederkehrende Themen seien der Erhalt und die Nutzung der Freiräume innerhalb und ausserhalb der Siedlung gewesen. Ebenso wurde über die verkehrstechnische Zugänglichkeit sowie über Probleme der Parkierung diskutiert. Ein wichtiges Thema war die Erschliessung von Sarnen Dorf mit dem öffentlichen Verkehr, dem Velo oder für Fussgänger. Und immer wieder im Fokus: Verkehrsbelastung und Verkehrssicherheit. Markus Nollert erläutert: «Dies wurde insbesondere in den Ortsteilen diskutiert, in denen Hauptstrassen durch die Siedlung führen.» Vor allem im Sommer wird der Freizeitverkehr rund um den See zum Problem.

In den Aussenbezirken und Wohnquartieren waren vor allem der Erhalt des heutigen Siedlungscharakters oder Möglichkeiten zur Etablierung von Versorgungseinrichtungen wichtige Themen. In Sarnen Nord und Ost aber ging es immer auch um eine gezielte Weiterentwicklung des Hauptorts. Mit verdichtetem Wohnen, Gewerbe- und Industrieflächen. Auch diese heiklen Themen wurden auf den Spaziergängen sehr offen diskutiert.

Roman Hanimann vom Planungsbüro Van de Wetering (links). Bild: Romano Cuonz (Sarnen, 29. Januar 2022)

Wie geht es nun weiter?

«Diese sieben Spaziergänge sind ein wichtiger Bestandteil für die Erarbeitung der Räumlichen Entwicklungsstrategie im Zusammenhang mit der Ortsplanung Sarnen 2025», erklärt Roman Hanimann vom Planungsbüro Van de Wetering. In besagter Strategie sollen mit einem Zukunftsbild die wesentlichen Leitlinien für die Entwicklung Sarnens erarbeitet und diskutiert werden. «Zurzeit sind wir dabei, mit sogenannten ‹Quartierprofilen› eine Analyse des heutigen Zustands zu erarbeiten», sagt Hanimann. Und er lobt: «Die zahlreichen Voten im Rahmen der Spaziergänge haben uns einen tiefen Einblick in die Eigenheiten und Anliegen der unterschiedlichen Ortsteile gegeben.» Diese würden in die Erarbeitung der Räumlichen Entwicklungsstrategie miteinfliessen. Hanimann verspricht: «Unser Ziel ist es, die verschiedenen Anliegen zu behandeln und planerisch zu beantworten.» Nun freuen sich die Planer auf eine ebenso intensive Auseinandersetzung mit ihren Vorschlägen in der Strategiewerkstatt am 6. Juli. Dann wird der Entwurf der Räumlichen Entwicklungsstrategie präsentiert. «Sarnerinnen und Sarner haben dann noch genügend Zeit, um Änderungen einzureichen, bevor etwas in Stein gemeisselt wird», sagt Hanimann.

Die Sarner Einwohnerschaft kann sich unter www.ortsplanung-sarnen.ch stets über den aktuellen Stand der Arbeiten informieren und Anliegen formulieren.

