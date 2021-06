Wahl zum Kantonsratspräsidenten: Feier ist abgesagt

Obwalden Die Wahl zum Kantonsratspräsidenten findet statt – der zugehörige Volksapéro nicht Die Gemeinde Sarnen sagt den geplanten Apéro für den designierten Kantonsratspräsidenten Christoph von Rotz ab. Eine würdige Feier sei aufgrund der geltenden Covid-19-Bestimmungen nicht möglich. 17.06.2021, 17.37 Uhr

Am 25. Juni dürfte Christoph von Rotz aus Sarnen zum neuen Obwaldner Kantonsratspräsidenten gewählt werden. Der für diesen Tag vorgesehene Volksapéro im Obwaldner Hauptort indessen findet nicht statt. Wie die Gemeinde Sarnen in einer Medienmitteilung schreibt, hat sie sich in Absprache mit Christoph von Rotz dazu entschieden, auf eine öffentliche Feier zu verzichten. «Sarnen hat sich auf eine würdige Feier gefreut, wir bedauern die Absage sehr», hält Gemeindepräsident Jürg Berlinger im Schreiben fest und ergänzt: «Die BAG-Vorgaben sind aber nur bedingt umsetzbar und lassen keine Geselligkeit aufkommen.»

Christoph von Rotz aus Sarnen (SVP) wird voraussichtlich am 25. Juni zum neuen Kantonsratspräsidenten gewählt. Bild: PD

Der Wahlakt im Rahmen der Kantonsratssitzung vom 25. Juni findet hingegen wie geplant in der Aula Cher statt. «Auch ich bedaure es, dass wir die Wahl nicht mit einem öffentlichen Apéro für die Bevölkerung begehen können. Die aktuellen Massnahmen lassen dies in einer würdigen Form nicht zu und als kommender Kantonsratspräsident trage ich auch eine Verantwortung gegenüber der Bevölkerung», lässt sich der designierte neue Kantonsratspräsident Christoph von Rotz in der Mitteilung zitieren. (inf)