Obwalden Die zwei schönsten Schafe kommen aus Kägiswil und Stalden Die kantonale Obwaldner Schafausstellung hat die Tiere Fiona und Bavaria prämiert. 06.10.2021, 10.32 Uhr

Rund 200 Schafe sind an der Ausstellung gezeigt worden. Bild: PD

An der kantonalen Schafausstellung des Obwaldner Schafzuchtverbandes in der Ei in Sarnen sind rund 200 Tiere der Hauptrassen weisses Alpenschaf und schwarzbraunes Bergschaf aufgeführt worden. Bei herrlichem Herbstwetter konnte die Schau bei warmen und trockenen Verhältnissen durchgeführt werden. Unter der erfahrenen Leitung des Schauverantwortlichen Erwin von Flüe aus Sachseln fanden sich die Experten des schweizerischen Schafzuchtverbandes, welche aus den Kantonen Bern, Schwyz und Obwalden stammen, an diesem 25. September in Sarnen ein. Ihre Aufgabe bestand darin, die Tiere zu punktieren und zu rangieren.

In je rund 20 Abteilungen der Rassen weisses Alpenschaf und schwarzbraunes Bergschaf mussten die Richter die Schafe im Exterieur, im Fundament und in der Wolle beurteilen. Dabei haben sie die Vorgaben der jeweiligen Rassenstandards streng einzuhalten, in welchen die Merkmale der einzelnen Schafrassen umschrieben sind.

Siege gehen nach Kägiswil

Nachdem die einzelnen Abteilungen gerichtet waren, hatten die Experten noch zwei Spezialaufgaben zu erledigen. Jeder Betrieb, welcher Tiere ausgestellt hatte, konnte aus seinem Betrieb drei Tiere zusammenstellen, die von der Qualität und Harmonie her sehr gut zusammenpassen. Die Richter durften hierbei die schönste Gruppe auswählen. Beim weissen Alpenschaf ging der Sieg an Werner Peter aus Kägiswil, vor Koni Michel aus Alpnach und Thomas und Sandro Ettlin aus Kerns. Beim schwarzbraunen Bergschaf siegte die Gruppe von Peter Fenk aus Kägiswil vor der Familie Betschart aus Stalden und der Gruppe von Roman und Paul Fenk aus Kägiswil.

Den Höhepunkt der Ausstellung stellte jedoch die sogenannte «Misswahl» dar. Aus allen erstrangierten, weiblichen Tieren der einzelnen Kategorien hatten nun die Experten die knifflige Aufgabe, das schönste Tier zu erküren. Beim weissen Alpenschaf konnte der Titel dem Schaf Fiona von Werner Peter aus Kägiswil und beim schwarzbraunen Bergschaf dem Schaf Bavaria der Familie Betschart aus Stalden vergeben werden.

Die Experten lobten die hohe Qualität der ausgestellten Tiere und waren sich sicher, dass diese Schafe auch bei nationalen Schauen in den vordersten Positionen anzutreffen sind. (pd/lur)