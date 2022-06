Alpnacher werden bei nationalem Forschungswettbwerb Dritte

Obwalden Drei Alpnacher belegen dritten Platz bei nationalem Forschungswettbewerb Drei Schüler der 5. und 6. Klasse der Primarschule in Alpnach reichten bei einem neuen Contest der Umweltorganisation Globe Schweiz ihre Arbeit ein. Darin untersuchten sie den regionalen Einfluss auf das Wachstum der Blätter verschiedener Baumarten. Kristina Gysi 28.06.2022, 14.30 Uhr

Der Obwaldner Wissenschaftsnachwuchs ist auf gutem Kurs. So haben am 24. Juni drei junge Alpnacher im Rahmen der nationalen Umwelt-Konferenz den dritten Preis des bisher grössten Schweizer Forschungswettbewerbs entgegennehmen dürfen.

Niklas Durrer, Raúl Burri, Jan Lüthold (von links) freuen sich über den dritten Platz am Globe-Contest. Ganz links im Bild ist Jurymitglied Christina Wolf zu sehen. Bild: PD

Beim ersten Globe-Contest, der von der gleichnamigen Umweltorganisation ins Leben gerufen wurde, traten über 300 Gruppen, bestehend aus Schülerinnen und Schülern aller Stufen, gegeneinander an. Die eingereichten Arbeiten handelten von Themen wie Biodiversität, Klimawandel sowie Boden- und Gewässerqualität, wie die Organisation in einer Mitteilung schreibt. Über 170 Schülerinnen und Schüler aus 62 Gruppen wurden schliesslich zur nationalen Umwelt-Konferenz an der Universität Bern eingeladen und durften ihre Ergebnisse dort auf einem Poster präsentieren. Mit dabei waren auch die Alpnacher Schüler Raúl Burri, Niklas Durrer und Jan Lüthold der 5. und 6. Klasse.

Blätterwachstum ist stark von den äusseren Umständen abhängig

Während dreier Monate beobachteten die Schüler drei verschiedene Baumarten in fünf unterschiedlichen Regionen der Schweiz. Sie dokumentierten, wie sich deren Blätter verfärben und zu welchem Zeitpunkt sie abfallen. Dabei gingen die jungen Wissenschafter der Frage nach, ob sich die Entwicklung der Blätter in den verschiedenen Regionen unterscheidet. Ihre gewonnenen Daten verglichen sie zu diesem Zweck mit jenen der Web-App «PhaenoNet», in der phänologische Daten aus der ganzen Schweiz erfasst sind.

Klare Hinweise, dass die Blätter je nach Region anders wachsen und fallen, konnten Raúl, Niklas und Jan nicht erkennen. Vielmehr spielen nebst dem Standort weitere Faktoren wie der Boden oder die Besonnung eine grosse Rolle. So erkannten die Jungforscher einen markanten Unterschied am Beispiel zweier Bäume, die beide in Kreuzlingen stehen. So markant, dass gar ein Messfehler in Erwägung gezogen wurde, heisst es in der Mitteilung.

Raúl, Niklas und Jan präsentieren ihre Arbeit anhand eines Posters. Bild: PD

Die Umwelt-Konferenz, an der die drei Jungs ihre Arbeit schliesslich präsentieren durften, wurde «wie eine richtige wissenschaftliche Konferenz organisiert», wird weiter geschrieben. So gab es Vorträge berühmter Rednerinnen und Redner aus der Wissenschaft, darunter etwa jene von Nasa-Wissenschaftsdirektor Thomas Zurbuchen. Dieser habe nicht nur mit wissenschaftlichen Fakten, sondern auch mit persönlichen Geschichten für Spannung gesorgt. Aufgrund der positiven Rückmeldungen auf den ersten Globe-Contest solle dieser erneut durchgeführt werden. Vielleicht auch dann mit erfolgreichen Obwaldner Schülerinnen oder Schülern auf dem Podest.