Obwalden Drei Personen verletzt nach Kollision zwischen zwei Autos auf der Engelbergerstrasse Nach dem Verkehrsunfall am Freitagabend mussten drei verletzte Fahrzeuginsassen ins Spital gebracht werden. 03.01.2021, 08.43 Uhr

(jus) Die Kollision zwischen zwei Personenwagen auf der Engelbergerstrasse ereignete sich am Freitag, 1. Januar, vor Mitternacht. Eine Autofahrerin, die von Grafenort in Richtung Engelberg fuhr, geriet im Bereich Grünenwald aus noch ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn. Ihr Auto kollidierte mit einem entgegenkommenden Personenwagen, teilt die Kantonspolizei Obwalden am Sonntagmorgen mit.