So gesund ist Ostern – eine Ernährungsberaterin erklärt

Obwalden Eier und Schokolade an Ostern: Laut Ernährungsberaterin «halb so schlimm» Angela Görnert berät am Kantonsspital Obwalden stationäre und ambulante Patientinnen und Patienten in Sachen Ernährung. Im Interview erklärt sie, wieso ihr die Ernährung an Ostern keine Bauschmerzen bereitet. Carmen Epp 12.04.2022

Nicht nur als Deko, sondern auch zum Essen kommen an Ostern mehr Eier auf den Tisch als sonst. Bild: Getty

Angela Görnert, an Ostern haben Eier Hochkonjunktur. Ist das gesund?

Eier sind grundsätzlich gesund und eine gute Eiweissquelle. Nicht umsonst beinhaltet das Eigelb alle Nährstoffe, um aus einer Zelle ein Huhn entstehen zu lassen. Von diesen Nährstoffen, von Eisen über Kalzium bis hin zu allen fettlöslichen Vitaminen, profitiert auch der Mensch. Wer kein oder wenig Fleisch isst, kann sich aus Eiern das fehlende Vitamin B12 holen. Ausserdem sind Eier vergleichsweise kalorienarm. So haben zwei Eier zirka 135 Kalorien, was einem mageren Stück Fleisch entspricht.

Aber Eier sind doch schlecht für den Cholesterinspiegel?

Das ist eine falsche Annahme, die sich hartnäckig hält. Es ist zwar richtig, dass ein Ei grob die Tagesdosis an Cholesterin enthält, die man empfiehlt für jemanden, der ein Problem mit Cholesterin hat. Aber das wird zum einen nicht zu 100 Prozent vom Körper aufgenommen. Zum anderen ist Cholesterin, das unser Körper in der Leber selber herstellt, entscheidender als das, was wir über die Nahrung zuführen. Diese körpereigene Produktion kann man positiv beeinflussen, indem man mehr einfach ungesättigte Fettsäuren zu sich nimmt in Form von Raps- oder Olivenöl zum Beispiel. Aber natürlich ist beim Verzehr von Eiern auch immer die Menge entscheidend.

Wie viele Eier sind denn noch gesund?

Das kommt darauf an, wie viel tierisches Eiweiss jemand neben den Eiern noch zu sich nimmt. Wer am selben Tag noch genügend Fleisch isst, kann pro Woche problemlos drei Eier direkt essen plus ein bis zwei Stück im Essen verarbeiten. Wer sich vegetarisch ernährt und kein Eiweissersatz in Form von Soja, Quorn, Tofu oder Ähnlichem zu sich nimmt, kann zwei bis drei Eier pro Tag verzehren. Wichtig ist, dass man am Ende des Tages seinen Eiweissbedarf gedeckt hat, der bei Erwachsenen bei einem Gramm pro Kilogramm Körpergewicht liegt.

Hat die Zubereitungsart der Eier Einfluss auf deren Gesundheit?

Nein, das beeinflusst lediglich die Verträglichkeit. Dabei gilt: Je länger Eiweiss erhitzt wird, desto schwerer wird’s verdaulich. Das weich gekochte Ei, das Rühr- aber auch das Spiegelei werden in der Regel besser vertragen als das hart gekochte Ei.

Kann man durch die Kombination mit anderen Nahrungsmitteln einen vermehrten Konsum von Eiern kompensieren?

Ich würde empfehlen, dass man das Ei mit reichlich Gemüse und mit Stärkeprodukten aus Vollkorn kombiniert. Wenn man es mal übertrieben hat mit Eiern, wäre der Butterzopf am Sonntagmorgen mit Schokolade nicht die gescheiteste Wahl.

Apropos Schokolade, die an Ostern auch vermehrt gegessen wird. Die gilt ja als ungesunder Dickmacher. Zu Recht?

Grundsätzlich hat Schokolade ein hohes Potenzial, dass sie ungesund ist und dick macht. Dies vor allem wegen des hohen Zuckergehalts. Dabei kommt es aber auf die Menge und auch auf die Art der Schokolade an. Denn Kakao beinhaltet durchaus gesunde Stoffe, die sogenannten Polyphenole. Die halten die Gefässe geschmeidig und beugen somit Arteriosklerose vor.

Angela Görnert, Ernährungsberaterin Bild: PD Angela Görnert ist Ernährungsberaterin am Kantonsspital Obwalden. Dort berät sie sowohl stationäre Patientinnen und Patienten als auch Personen, die von Hausärzten zugewiesen oder auf eigene Anfrage hin ambulant Hilfe suchen. Neben Kostaufbau in besonderen Situationen und Beratung bei Ernährungsproblemen werden am Kantonsspital Obwalden auch Atemtests zur Bestimmung von Laktose- oder Fruktoseunverträglichkeiten angeboten. (eca)

Also gilt: Je höher der Kakaogehalt, desto gesünder ist die Schokolade?

Das kann man so sagen, ja. Denn ab 70 Prozent Kakao nimmt der Zuckergehalt in der Regel deutlich ab. Es lohnt sich, die Schokolade vor dem Kauf mal umzudrehen, um nachzulesen, wie viel Zucker sie enthält. Bei Vollmilchschokoladen sind es meist 60 von 100 Gramm, bei Zartbitterschokoladen rund 25 Gramm Zucker.

Dunkle Schokolade schmeckt aber eher bitter …

Das liegt am Kakao und hat auch einen positiven Effekt. Denn wer es richtig macht, lässt ein Stück Schokolade auf der Zunge zergehen. Dadurch hat man 15 Minuten was davon und kann den Geschmack richtig geniessen, statt sie zu zerbeissen und innert 15 Sekunden runterzuschlucken. Und so isst man am Ende auch weniger. Die Methode funktioniert bei mir und auch vielen meiner Klientinnen und Klienten sehr gut.

Und wer weniger diszipliniert ist: Wie viel Schokolade ist zu viel?

Das Bundesamt für Gesundheit empfiehlt eine Reihe einer 100-Gramm-Tafel pro Tag – eine Empfehlung, die ich ebenfalls vertrete.

Gilt das auch für Kinder?

Ich würde sagen ja. Hier empfehle ich, die Schokolade jeweils im Anschluss an eine Mahlzeit zu servieren, weil Kinder dann in der Regel schon satt sind und deshalb weniger Schokolade essen. Im Anschluss sollten dann wegen des hohen Zuckeranteils natürlich die Zähne geputzt werden.

Gibt es weitere Tipps, wie man den Schokoladenkonsum etwa kombinieren kann?

Eine Nussschokolade liefert mit den zugesetzten Nüssen zwar zusätzliche Energie. Sie hat dadurch aber einen geringeren Anteil Schokolade pro Reihe und man hat die empfohlene tägliche Nussportion von 20 Gramm zumindest teilweise abgedeckt.

Wenn nun an Ostern viele Eier und viele Schoko-Osterhasen verputzt werden, blutet da Ihr Ernährungsberaterinnenherz?

Nein. Ich finde das halb so schlimm. Solange man sich dessen bewusst ist, was man isst und die Schokolade nach Ostern auch wieder stehen lassen kann, kann man es meinetwegen auch mal drei Tage lang übertreiben. Im Idealfall nutzt man die freien Tage auch für den einen oder anderen Ausflug und kombiniert das Festessen mit Bewegung, dann fällt das auch weniger ins Gewicht. Man könnte die Ostereier auch auf einer Wanderung suchen lassen, das wäre eine ideale Kombination.

