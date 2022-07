Jubiläumsfest der Gasser Felstechnik AG auf Turren

Obwalden Ein Fest der Verbundenheit Einheimische und ihre Kinder waren bei der jubilierenden Gasser Felstechnik AG Lungern zu Gast. Primus Camenzind 03.07.2022, 13.21 Uhr

Spass bereiteten auch der immer wieder herausfordernde Nagelbock und eine Rennstrecke für kleine Piloten. Bild: Primus Camenzind (Lungern, 2. Juli 2022)

Das auf 1500 Meter über Meer gelegene Ausflugsziel Turren präsentiere sich am Samstag in voller Pracht. Tief unten im Tal, am Fusse des Brünigs das Dorf Lungern mit seinem See in faszinierendem Blau; in Richtung Berner Oberland ein Kranz von strahlenden Viertausendern und vor Ort viele bestens gelaunte Menschen. Sie wurden nach einer Gratisfahrt mit der Luftseilbahn von den Gastgebern Sebastian und Ambros Gasser nach Möglichkeit persönlich willkommen geheissen.

Ein Tag für Familien

«Für unser 100-jähriges Familienunternehmen ist der Wert von Familien sehr wichtig, deshalb haben wir hier oben einen gemütlichen Tag für alle, namentlich auch für die Kinder organisiert», erklärt Pascal Limacher, Leiter Kommunikation des Unternehmens. «Bis jetzt habe ich lauter zufriedene Gesichter und frohe Kinderaugen gesehen», teilt er uns mit. Die Felstechnik AG sei auch ein Ausbildungsbetrieb mit zahlreichen Lehrstellen und deshalb auf Jugendliche mit der Faszination für das Bauwesen angewiesen. «Lungern ist dafür ein gutes Pflaster», stellt Limacher fest.

Das wichtigste «Kapital» seien die Mitarbeiter. Sie wurden von der Familie Gasser am Samstagabend zu einem internen Fest mit Nachtessen auf dem Firmenareal «Walchi» eingeladen. Der Kommunikationschef sprach von rund 400 Personen – Belegschaft und Anhang. «Am Schluss der Feier darf ein attraktives Feuerwerk natürlich nicht fehlen», verriet Limacher.

In der Region verwurzelt

Inzwischen herrschte reger Betrieb auf der Sonnenterrasse des Restaurants Turren, auf dem Kinderspielplatz und auf dem «Funpark» – überall dort, wo Spiel und Spass angesagt waren. Speis und Trank bei lüpfiger Ländlermusik waren gänzlich umsonst. Damit stellte das Unternehmen seine tiefe Verwurzelung in Lungern und Obwalden unter Beweis. «Auch wenn unsere Firma nationales und sogar internationales Renommee geniesst, wird sich das auch in Zukunft nicht ändern», bekräftigt Pascal Limacher.

Als Mutprobe für Jung und Alt entpuppte sich eine Seilrutsche. Diese Bezeichnung war leicht untertrieben, denn die temporeiche Abfahrt von beachtlicher Länge, teilweise in luftiger Höhe, geriet zum gut gesicherten, aber trotzdem recht wilden Trip. Auf dem Bauspielplatz beschäftigen sich unter anderen Buben auch Nando (8) und Leni (6) mit dem Fahrzeugpark. Lastwagen und Baumaschinen im «Felstechnik-Design» liess die beiden Jungs von einer Zukunft bei ebendiesem Unternehmen als Chauffeure oder Maschinisten träumen. Jeder Traum hat bekanntlich ein Ende: Nando möchte doch lieber «Buir» werden; Leni lieber «Ferschter».

Nando (rechts) und Leni vergnügen sich mit dem kindergerechten Fahrzeug- und Maschinenpark der Gasser Felstechnik AG. Bild: Primus Camenzind (Lungern, 2. Juli 2022)

Jungwacht und Blauring (Jubla) von Lungern werden von der Felstechnik AG unterstützt. Aus Dankbarkeit betrieben die Jugendlichen auf dem Funpark zur Vorbereitung ihres Sommerlagers ein kleines Camp. Unter fachkundiger Anweisung von Leiterinnen und Leitern knüpften die Mädchen kunstvolle Bänder, während sich die Buben im Holzschnitzen übten. Ein Streichelzoo mit Bergziegen, eine Hüpfburg, eine Rennpiste für kleine Piloten und zwei «Nagelböcke» ergänzten das tolle Angebot.

Kein Clown, sondern ein Eidgenosse

Pirmin Reichmuth machte der Familie Gasser seine Aufwartung. Trotz imposanter Erscheinung vermutete ein absoluter Laie des Schwingsports (Name der Redaktion bekannt) in diesem Gast ein, zur Freude der Kinder eigens engagierter Clown oder Komödiant. Der Zuger Spitzenschwinger konnte über derartige Fantasie herzhaft lachten und wünschte sich aus Spassgründen eine «Richtigstellung» in dieser Zeitung. Reichmuth, seines Zeichens eidgenössischer Kranzschwinger, wird nämlich von der Felstechnik AG als «Premiumpartner» unterstützt. Pirmin laboriert seit Frühling 2021 an einem hartnäckigen Kreuzbandriss, geht im Aufbautraining jedoch Schritt für Schritt zurück in Richtung Sägemehlring. «Wann es so weit ist, kann ich nicht sagen, ich lasse mir Zeit», liess er uns wissen. «Lungern ist – der Nähe zum Brünigschwinget wegen – eng mit dem Schwingsport verbunden und in unserer Firma arbeiten viele Freunde dieses Sports», erklärt Sebastian Gasser die finanzielle Unterstützung von Reichmuth.

Als sich der in allen Teilen gelungene Jubiläumsanlass dem Ende zuneigte, traten Kinder und Erwachsene mit tollen und nachhaltigen Eindrücken die Talfahrt ins Dorf an.