Obwalden Ein Führungswechsel in der Leister Gruppe steht an Die zweitgrösste Arbeitgeberin, die Leister Gruppe, erhält im April einen neuen CEO. Beat Mettler gibt die Führung ab und wechselt in den Verwaltungsrat. Für ihn übernimmt Martin Zingg. 02.02.2021, 15.13 Uhr

CEO Beat Mettler (links) geht Ende März in den Ruhestand, sein Nachfolger ist Martin Zingg. Bild: PD

(sok) Bei der Leister Gruppe, dem weltweit tätigen Technologiekonzern in Kägiswil, steht im April ein Führungswechsel an, so eine Medienmitteilung des Unternehmens. Denn der bisherige Geschäftsleiter Beat Mettler tritt Ende März nach 17 Jahren als CEO zurück. Er werde danach als Mitglied des Verwaltungsrates die weitere Entwicklung des Unternehmens mitgestalten und begleiten, so die Mitteilung.

Seine Nachfolge tritt indessen Martin Zingg, der seit 2019 als Chief Commercial Officer (CCO) in der Konzernleitung der Leister Gruppe ist, an. Während dieser Zeit habe er sich in die verschiedenen Themen im In- und Ausland eingearbeitet und Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit dem Verwaltungsrat gesammelt. Dadurch bringe er alle Voraussetzungen mit, um die Wachstumsstrategie der Leister Gruppe erfolgreich weiterzuführen.

Zur Leister Gruppe gehören die Leister Technologies AG mit Tochtergesellschaften auf drei Kontinenten und rund 130 Verkaufs- und Service-Centern in mehr als 100 Ländern sowie die Axetris AG und deren Mitarbeitende in den Leister Auslandsgesellschaften. Das Unternehmen ist der zweitgrösste Arbeitgeber im Kanton Obwalden.