Obwalden Ein Leben für die Integration: Gaby Ermacora setzt sich seit Jahren für Flüchtlinge ein Sie ist das Gesicht der Flüchtlingsarbeit in Obwalden: Unter anderem leitet Gaby Ermacora das Projekt «Femmes-Tische».

Marion Wannemacher 11.08.2021, 16.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wie heisst der Mundart-Begriff für die weibliche Ausgabe eines «Siebesiechs»? Gaby Ermacora lacht, sie weiss es nicht. Wo es in Sachen Flüchtlingsarbeit eine Aufgabe gibt, packt sie ohne Aufhebens mit an, um sie selbst geht es dabei nie. Das Projekt «Femmes-Tische» in Obwalden ist so ein Beispiel. Seit 2013 setzt sich Gaby Ermacora im Kanton für das Präventions- und Gesundheitsförderungsprogramm ein. Sie sorgt für die Weiterbildung von Moderatorinnen aus verschiedensten Ländern zu Themen rundum Familie, Integration und Gesundheit. Die Migrantinnen laden ihre Bekannten zu sich nach Hause ein und sprechen mit ihnen im vertrauten Rahmen.



Gaby Ermacora setzt sich seit vielen Jahren in Obwalden für Flüchtlinge ein.

Marion Wannemacher (Sachseln, 10. August 2021)

Das Thema Integration lag Gaby Ermacora immer schon am Herzen. Vielleicht, weil sie selber nicht einheimisch ist. Geboren ist sie in Vevey, aufgewachsen in Affoltern am Albis. Nach einem längeren Aufenthalt in der Westschweiz besuchte sie die Vorschule für Pflegeberufe in Frauenfeld. In St.Gallen absolvierte sie eine Ausbildung zur Kinderpflegerin. Gemeinsam verschlug es sie mit Ehemann Franco, der im Neuenburger Jura aufgewachsen war, nach Obwalden. Eigentlich wollten beide in die Westschweiz gehen. Der Ingenieur arbeitete damals bei der Maxon Motor AG im Verkauf.



Fokus auf Herkunft und Familie befremdete sie



In Erinnerung blieben ihr die Fragen eines Abwartes im Felsenheim, das damals noch als Flüchtlingsheim der Caritas geführt wurde. Dort betreute sie ältere Migranten. «Er fragte mich geradeheraus: ‹Von wem stammen Sie ab?› und ‹Woher kommen Sie?›. Die Fragen erschienen mir unverständlich und ich antwortete ihm: ‹Von meinen Eltern› und ‹Aus Sachseln›.» Je länger sie heute über das Thema Herkunft nachdenke, desto häufiger frage sie sich: «Warum habe ich das Glück, in der Schweiz geboren zu sein, einem Land ohne Krieg?»



Seit genau 40 Jahren wohnet die heute 61-Jährige mit ihrem Ehemann nun schon in Obwalden. Vor kurzem sind sie in eine gemütliche Wohnung mitten in Sachseln gezügelt und haben ihr Einfamilienhaus in Wilen ihrer Tochter und ihrer Familie überlassen, die ihr zweites Kind erwartet. Auf dem Balkon bei den Ermacoras steht ein Rosenstämmchen. Daran hängen Herzen mit Sympathiekundgebungen. Jemand hat «I love you» hat auf ein Herz geschrieben und einen Regenbogen gemalt. Das Bäumchen ist ein Geschenk von Kindern eines Luzerner Schulhauses mit einem Anteil von 97 Prozent von Migrantenfamilien. Dort war sie bis vor den Ferien schulergänzende Betreuerin.



Die Frau für schwierige Fälle

Wer nun glaubt, dass sich Gaby Ermacora nach der Frühpensionierung zur Ruhe setzt, irrt. Sie gibt weiter Deutschkurse für fremdsprachige Frauen, betreut innerhalb des kantonalen Frühförderprogramms «Zämä uf ä Wäg» sieben verschiedene Familien mit Migrationshintergrund und engagiert sich seit 2005 für den multikulturellen Frauetreff. All diese Aufgaben erfordern Empathie und die Bereitschaft, sich auf andere einzulassen. Ermacoras Lebensmotto lautet: «Man muss den andern akzeptieren, wie er ist, nicht nur ich habe recht.»

Und noch eine Erkenntnis hat Gaby Ermacora durch ihren beruflichen Werdegang gewonnen: «Wenn es den Müttern gut geht, geht es meistens den Kindern auch gut», sagt sie. Unter anderem betreute sie in der Frauenklinik Luzern Wöchnerinnen mit ihren Neugeborenen. «Wenn Kolleginnen sich mit Patientinnen aus Sprachmangel nicht verständigen konnten, übernahm ich. Denn über Augenkontakt kann man sich auch verständigen.»

Fremde Kulturen faszinierten sie, eine eineinhalbjährige Weiterbildung vom Romeohaus über interkulturelle Animation half ihr auf den Weg zur Arbeit mit Migrantinnen. Berufsbegleitend machte sie später eine Ausbildung zur Sozialbegleiterin mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis. Ausserdem arbeitete sie in der Kinderpsychiatrie Kriens mit Familien aus dem sozialen Brennpunkt. Durch das Bedürfnis einer Kernser Familie aus dem Kosovo, Deutsch zu lernen, ergab sich ihr Einsatz im Deutschunterricht für Fremdsprachige. Diesen gestaltet sie praxisbezogen. «Ein Besuch beim Kinderarzt ist sehr komplex mit der Benennung der Körperteile, der Symptome und dem Telefonat für den Termin», erklärt sie.

Das Koordinieren all ihrer Einsätze gleicht einem Puzzle. Dankbar ist Gaby Ermacora für die vielen helfenden Hände in ihrem Tätigkeitsfeld. Aber auch das Auftanken ist wichtig: Das Sarner Seefeld ist ihr erklärter Lieblingsort, das Wasser ihr Element. Jetzt nach der Pensionierung ist Zeit für Neues: «Ich habe früher viel getöpfert, das möchte ich wieder anfangen. Ich habe angefangen mit Stand-up-Paddle und freue mich, Zeit zu haben für weitere Reisen.»