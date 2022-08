Historischer Bob aus Engelberg wurde zu neuem Leben erweckt

Obwalden Dieser historische Bob aus Engelberg wurde zu neuem Leben erweckt – mit Olympiasieger als Götti Während Jahrzehnten waren Feierabend-Bobs aus Engelberg das Mass aller Dinge. Dank einem Lehrlingsprojekt erlebt ein Exemplar des historischen Sportgeräts nun einen zweiten Frühling. Beat Christen Jetzt kommentieren 18.08.2022, 05.00 Uhr

Insgesamt 245 Stunden haben die Lehrlinge in die Restaurierung investiert. Bild: PD

Nicht im Klosterdorf, sondern im Zürcher Weinland ist ein historisches Sportgerät aus Engelberg zu neuem Leben erweckt worden. Aus dem einst hässlichen, rostigen und verbogenen Bob ist dank 245 Arbeitsstunden wieder ein Gerät wie frisch aus der Werkstatt des Herstellers Feierabend entstanden. Möglich gemacht hat dies Marcus Schmid aus Ossingen ZH, zusammen mit Lehrlingen der Carrosserie-Werkstatt Gehring GmbH in Kleinandelfingen ZH.

Am Anfang des Projekts stand ein Anruf aus Innsbruck mit der Bitte, sich einen in einem Stall eingelagerten alten Bob anzuschauen.

«Ein Blick genügte und ich wusste, dass ist ein Bob aus der ehemals legendären Bobschmiede der Familie Feierabend in Engelberg. Dass der Bob eine Geschichte hat und auf jeden Fall erhalten werden soll, war mir von allem Anfang an klar.»

Lehrlinge legten Hand an

Im Januar 2001 brachte der Zürcher Weinländer den Bob zur Carrosserie-Werkstatt Gehrig, wo er mit dessen Besitzer die perfekte Lösung für den Erhalt dieses historischen Engelberger Sportgeräts fand. «In der Folge wurde der Feierabend-Schlitten zu einem Lehrlingsprojekt. In 182 Stunden Spengler- und 63 Stunden Lackierarbeit wurde aus dem Rosthaufen wieder ein Bob.»

Die Lehrlinge der Carrosserie Gehrig mit dem Feierabend-Schlitten vor dessen Restaurierung. Bild: PD

Der deformierte Rahmen wurde mit Richtwerkzeugen geradegebogen. Nach der Zerlegung in seine Einzelteile mussten die Teile entrostet, sandgestrahlt und grundiert werden.

«Gebrauchsspuren wie Dellen im Blech und unsaubere Schweissnähte wurden belassen, um die Originalität zu bewahren. Erst jetzt haben wir gesehen, wie viel Handwerk in so einem alten Schlitten steckt»,

blickt Betriebsleiter Daniel Peterhans von der Carrosserie Gehrig auf die Arbeit seiner Lernenden zurück. Mit dem Einzug des Sitzgeflechtes aus Stoffgurten wurden die Arbeiten abgeschlossen.

Nicht fürs Museum bestimmt

Als Fan von Feierabend-Bobs war für Marcus Schmid von allem Anfang an klar: «Der Bob soll nach der Restauration den Weg zurück in sein Element finden.» Ende Januar war es dann so weit. Mit dem legendären Bobpiloten Gian-Carlo Torriani aus Bivio GR und Marcus Schmid als Bremser erlebte der historische Schlitten aus Engelberg auf dem Olympia-Bob-Run von St.Moritz–Celerina sein Comeback. «Der Schlitten hat ein geniales Fahrverhalten», so das Urteil nach der ersten Fahrt.

Und so kam es, dass sich auch die beiden Bobfahrer Donald Holstein und Beat Hefti den Spass mit dem geschichtsträchtigen Gerät nicht nehmen lassen wollten. Schnell war klar: Der Bob mit Engelberger Entstehungsgeschichte ist nicht für ein Dasein in einem Museum bestimmt.

«Der Schlitten hat jetzt einen festen Standplatz in der Bobgarage des Olympia-Bob-Runs und wird für Demonstrationsfahrten und Historic-Rennen eingesetzt»,

erzählt Marcus Schmid. So sind unter anderem Einsätze anlässlich der Bob- und Skeleton-WM 2023 in St.Moritz auf dem Olympia-Bob-Run geplant. Ein weiterer Grossauftritt ist anlässlich der diesjährigen Olma in St.Gallen geplant. «Dann wird der Feierabend-Schlitten vom Gastkanton Graubünden am grossen Umzug präsentiert», verrät Marcus Schmid.

Olympiasieger Beat Hefti ist der Pate des Feierabend-Bobs. Bild: PD

Olympiasieger als Götti

Kürzlich wurde der im Eigentum vom Oldie-Bob-Club Bivio stehende Feierabend-Schlitten auf den Namen «Solaria» getauft. Als Taufpate amtete mit Beat Hefti einer der erfolgreichen Schweizer Bobpiloten. 2014 kehrte der Appenzeller als Olympiasieger aus Sotschi zurück. Sieben Jahre zuvor konnte sich der heute auch als Steinstösser aktive Hefti in St.Moritz zum Weltmeister küren lassen.

Beim Oldie-Bob-Club Bivio freut man sich über die neuste Errungenschaft. Stehen doch in ihrem Fahrpark weitere Feierabend-Schlitten, die auf dem Olympia-Bob-Run regelmässig für Taxifahrten eingesetzt werden und so eine in Engelberg selber fast vergessene Sportgeschichte am Leben erhalten.

