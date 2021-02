Obwalden Einmal Nein, zweimal Ja: Kantonale CVP beschliesst ihre Parolen in virtueller Versammlung Die Mitglieder der CVP Obwalden sprechen sich gegen das Verhüllungsverbot aus, das Gesetz zur E-ID und das Freihandelsabkommen mit Indonesien befürworten sie. 04.02.2021, 17.31 Uhr

(sez) Die Mitglieder der CVP Obwalden haben sich am Mittwoch zu einer virtuellen Parteiversammlung getroffen und dabei ihre Parolen gefasst für die eidgenössische Abstimmung vom 7. März. Die Volksinitiative «Ja zum Verhüllungsverbot» sowie den Gegenvorschlag des Parlaments hat dabei Regierungsrat Christoph Amstad den Mitgliedern vorgestellt. «Kleidervorschriften gehören nicht in eine Verfassung», wird der Justizdirektor in einer Medienmitteilung der Kantonalpartei zitiert. Kleidervorschriften würden schweizweit zu einer einheitlichen und strikten Regelung führen, die auch für den Tourismus nachteilig wäre. Kantonale Bestimmungen wären hingegen auch mit dem Gegenvorschlag weiterhin möglich. Die Vorlage hat 11 Ja- und 32 Nein-Stimmen erhalten.