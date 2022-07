Energie- und Klimakonzept: SVP OW will zurück zur Kernenergie

Obwalden Energie- und Klimakonzept: SVP will zurück zur Kernenergie Dass der Kanton sich auf dem Weg zu einer klimaschonenden Gesellschaft ein Energie- und Klimakonzept geben will, wird von allen Parteien begrüsst. Ein zentrales Thema in ihren Stellungnahmen im Rahmen der Vernehmlassung ist die Versorgungssicherheit. Philipp Unterschütz Jetzt kommentieren 27.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Lungerersee ist eine wichtige Obwaldner Energiequelle. Bild: Romano Cuonz (Lungern 28. Juni 2019)

Obwalden will mit einem neuen Energie- und Klimakonzept 2035 den Wandel von der reinen Energiepolitik hin zu einer Energie- und Klimapolitik schaffen. So soll beispielsweise die Stromproduktion in Obwalden aus neuer erneuerbarer Energie bis ins Jahr 2035 um mindestens den Faktor 25 gesteigert werden. Und die Treibhausgasemissionen im Kantonsgebiet sollen 2035 um mindestens Netto 55 Prozent gesenkt werden.

Wir haben bei Gemeinden, Parteien, Verbänden und beim Energieunternehmen EWO nachgefragt, wie das Konzept bei ihnen ankommt. In einem ersten Teil haben wir bereits die Meinung der Umweltverbände präsentiert. Heute sind die Parteien dran.

Die CVP/Mitte bezeichnet das Energie- und Klimakonzept als gutes Grundlagenpapier mit ehrgeizigen Zielen. In der Realität werde allerdings der Beweis erbracht werden müssen, dass die notwendigen Massnahmen auch umgesetzt werden.

«Wichtig scheint uns, dass der Kanton keine falschen Anreize setzt und dass klimapolitisch sinnvolle Massnahmen nicht durch administrative Hürden übermässig erschwert werden.»

Die stärkere Nutzung der lokalen erneuerbaren Energieträger habe nicht nur volkswirtschaftliche Vorteile, sondern trage auch zur Stärkung der Versorgungssicherheit bei, so die CVP/Mitte weiter. «Leider hat diese Thematik in den letzten Monaten auf tragische Art an Bedeutung gewonnen.»

Wiedereinstieg in die Kernenergie

Die Vision, von fossilen Energieträgern weniger oder gar nicht mehr abhängig zu sein, ist für die SVP zwar sehr erstrebenswert. Nur fehle bislang leider die durchschlagende Ersatztechnologie dafür. So bleibt für die Partei mangels anderer hocheffizienter Alternativen zu fossilen Energieträgern nur Kernkraft, auch wenn die sehr kostspielige und langjährige Entsorgung leider noch nicht gelöst sei. Die SVP Obwalden fordert aber den Wiedereinstieg in die Kernenergie-Technologie, «um ganzjährig – insbesondere im Winter – zuverlässig elektrische Bandenergie bereitstellen zu können». Eine sichere, seriös geplante Entsorgungsstrategie radioaktiver Abfälle sei ohnehin voranzutreiben, da auch bestehende Abfälle eingelagert werden müssten. «Sofern keine technischen Wunder passieren, auf den Wiedereinstieg in die Kernkrafttechnologie verzichtet wird und man dennoch die Ziele erreichen will, wird das nur durch markante Wohlstands-, Konsum- und Freizeiteinschränkungen oder konkret durch Verzicht zu erreichen sein. Das Konzept ist unehrlich, wenn es diese Tatsache nicht erwähnt», hält die SVP fest.

Das Atomkraftwerk Gösgen Däniken. Bild: Bruno Kissling/Oltner Tagblatt

Es handle sich denn auch eher um einen losen «Ideenbazar», als um eine technisch und volkswirtschaftlich umsetzbare Strategie.

«Das viel zu hohe jährliche Bevölkerungswachstum durch eine masslose Zuwanderung als Haupttreiber der Zunahme von fossil begründeten Netto-Emissionen wird ausser Acht gelassen.»

Das sei politisch unkorrekt, ja gar verlogen, so die SVP.

Ausbau der Wasserkraft

Die FDP begrüsse prinzipiell hoch gesteckte Ziele, schreibt die Kantonalpartei. «Bei den Zielen ‹Steigerung der Produktion von neuer erneuerbarer Energie› und ‹Reduktion der Treibhausgasemissionen› ist die FDP skeptisch, ob diese nicht zu hoch angesetzt sind und sie bis 2035 erreicht werden können.» Um die Steigerung von erneuerbarer Energie zu erreichen, müsse neben anderen Energiequellen wie Sonne und Wind auch die Wasserkraft ausgebaut werden. Die notwendigen Rahmenbedingungen seien zu schaffen, dass Kraftwerke auch auf Freiflächen wie Felswänden, Seen, Alpin gebaut werden dürften.

«Auch im Siedlungsgebiet innerhalb und ausserhalb der Bauzone dürfen Projekte für Fotovoltaikanlagen auf Gebäuden nicht durch Bestimmungen des Landschafts-, Orts- und Denkmalschutzes verteuert oder verhindert werden.»

Skeptisch ist die Partei zudem gegenüber Förderbeiträgen, diese seien nur als Anschubfinanzierung zu sehen und müssten zeitlich befristet werden.

Bessere Förderungsmöglichkeiten

Die CSP ist da anderer Meinung: Die Partei wünscht bessere Fördermassnahmen für Fotovoltaikanlagen oder Wärmedämmungen.

«Die vorhandenen Anreize genügen nicht, wenn die Klimaziele in der Bevölkerung wirklich angenommen werden sollen.»

Auch eine schnellere Umsetzung der Bemühungen, um die Klimaziele baldmöglichst zu erreichen, kann sich die Partei durchaus vorstellen. Sie ist der Meinung, mit dem Faktor 25 bei der Erzeugung von erneuerbaren Energien sei der richtige Schwerpunkt gesetzt, auch wenn dieser herausfordernd sei. Ebenso das Ziel einer 55-Prozent-Reduktion der CO 2 -Emissionen. «Die CSP ist dezidiert der Meinung, dass der Kauf von Emissionsminderungszertifikaten nur als letzte Möglichkeit in Betracht gezogen werden sollte. Grundsätzlich sind die Emissionen im Kanton zu reduzieren.»

Von der SP und der GLP gingen keine Rückmeldungen auf unsere Anfrage ein.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen