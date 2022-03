Die Obwaldner Energiestädte bekommen eine eigene Geschäftsstelle

Obwalden Energiestädte bekommen eine eigene Geschäftsstelle Die Zusammenarbeit unter den sieben Obwaldner Energiestädten soll verbessert werden. Ab nächstem Jahr laufen die Fäden bei einer 50-Prozent-Geschäftsstelle zusammen. Matthias Piazza 22.03.2022, 14.19 Uhr

Im Dezember 2011 wurden sämtliche sieben Obwaldner Gemeinden zu Energiestädten. Gemeinden mit diesem Label verpflichten sich, sich in Energiefragen vorbildlich zu verhalten. Alle vier Jahre werden die Anstrengungen jeweils überprüft. Bisher schafften alle Obwaldner Gemeinden die Überprüfung jeweils problemlos. Im Gegensatz zu anderen Kantonen, wo nur vereinzelte Gemeinden das Label führen, sind in Obwalden gemeindeübergreifende Massnahmen möglich, dank der Tatsache, dass der ganze Kanton eine grosse Energiestadt ist. Das machten sich die Gemeinden zu Nutze und lancierten gemeinsame Programme, etwa zur Verbesserung der Wärmepumpen oder für den Ersatz alter Boiler.

Ein Auto wird an der Elektrotankstelle des Elektrizitätswerks Obwalden beim Gemeindehaus in Kerns mit Strom betankt. Bild: Matthias Piazza (Kerns, 7. Mai 2018)

«Solche Koordinationsaufgaben machten die zuständigen Gemeinderäte in einer Arbeitsgruppe, nebenamtlich, sozusagen ehrenamtlich. Oft stellte sich die Frage, wer den Lead hat, die Organisation war manchmal etwas verzettelt», sagt Beat von Wyl, Gemeindepräsident von Giswil und Mitglied der Steuergruppe, der auch Raphael Disler, Gemeinderat von Sarnen, Regierungsrat Josef Hess als Vorsteher des Bau- und Raumentwicklungsdepartementes und das Elektrizitätswerk Obwalden (EWO) angehören. Die Steuergruppe als eine Art Verwaltungsrat ist das Gremium der Obwaldner Energiestädte.

Gemeindeübergreifende Energieprojekte einfacher und speditiver umsetzen

Ab nächstem Jahr sollen die sieben Obwaldner Energiestädte nun eine gemeinsame Geschäftsstelle erhalten. «Damit lassen sich gemeindeübergreifende Energieprojekte viel einfacher und speditiver umsetzen», so Beat von Wyl. «Insbesondere für die kantonsweite Umsetzung von Bundesprogrammen im Energiebereich, also von Projekten, die der Bund finanziell unterstützt, ist die Geschäftsstelle ideal. Dank mehr Ressourcen und optimierter Organisation sind auch mehr solche Projekte möglich. Zudem werden die Gemeinden entlastet.»

Rund 100'000 Franken sind budgetiert für diese 50-Prozent-Stelle, die in den kommenden Tagen ausgeschrieben wird. Die Kosten teilen sich die sieben Gemeinden, Kanton und EWO. «Gesucht wird eine Person, die bewandert in Energiethemen ist, organisieren und kommunizieren kann», umschreibt Beat von Wyl das Anforderungsprofil. Angestrebt wird allerdings nicht ein Angestellten-, sondern ein Auftragsverhältnis. «Damit kommen auch Unternehmen oder Organisationen in Frage, die aufs Führen einer solchen Geschäftsstelle spezialisiert sind.»

Die Schaffung der Geschäftsstelle ist Bestandteil des Zusammenarbeitsvertrages unter den sieben Obwaldner Energiestädten und dem EWO, der im letzten Dezember für weitere vier Jahre abgeschlossen wurde. Damit verbunden ist die Erhöhung des Gemeindebeitrages pro Einwohnerin und Einwohner von 1 auf 1.50 Franken pro Jahr sowie von höheren Beiträgen von EWO und Kanton.