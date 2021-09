Obwalden Engelberg plant Neubau für das Schwimmbad Sonnenberg – diese Angebote sollen es familienfreundlicher machen Ein Architekturwettbewerb soll Ideen für das Bad liefern. Eine Projektgruppe hat das Raumprogramm erarbeitet. Martin Uebelhart Jetzt kommentieren 21.09.2021, 16.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Badebetrieb im Freibad Sonnenberg in Engelberg. Bild: PD (27. Juli 2018)

Im Herbst 2020 hat das Engelberger Stimmvolk entschieden, dass das Schwimmbad am heutigen Standort Sonnenberg bleiben soll. Daraufhin habe der Einwohnergemeinderat das Gebäude und die Infrastruktur noch einmal genauestens untersuchen lassen, schreibt dieser im jüngsten «Gemeinde-Info». «Wir haben eine Gebäudezustandsanalyse erstellen lassen», sagt Engelbergs Geschäftsführer Bendicht Oggier auf Anfrage. Dabei habe man ausgehend vom heutigen Zustand den Werterhalt für die kommenden zehn Jahre berechnet. Dafür müssten rund 3,5 Millionen Franken aufgewendet werden, ohne Veränderung des heutigen Zustandes und ohne dass man ein einziges Zusatzangebot realisieren könnte. «Die Analyse hat dabei aufgezeigt, dass wir in zehn Jahren wieder gleich weit wären wie heute», hält Oggier fest. Es sei absehbar, dass in den Folgejahren weitere Sanierungen fällig würden. Ein Ersatzbau sei daher die bessere Lösung.

Eine Projektgruppe unter der Leitung von Statthalter Seppi Hainbuchner hat das Raumprogramm für das Schwimmbad erarbeitet. Neben Vertretern der Gemeinde und des Sporting Parks waren auch Vertreterinnen und Vertreter aus Tourismus, Hotelierverein, Gewerbe, der Anwohnerschaft und der IG Sonnenberg in der Projektgruppe vertreten.

Höhere Familienfreundlichkeit

Das künftig Engelberger Schwimmbad sieht laut dem «Gemeinde-Info» ein Angebot vor, welches stärker auf eine freizeit- und erlebnisorientierte Nutzung abzielt. Weiter soll die Familienfreundlichkeit erhöht werden. Vorgesehen ist, dass im Hallenbad neben einem 25-Meter-Becken mehr Attraktionen für Kinder entstehen. So sieht das Raumprogramm neben einem Kinderplanschbecken auch ein kleines Lernschwimmbecken vor. Ebenfalls ist geplant, eine grössere Rutschbahn zu bauen. Als weitere Attraktion ist vorgesehen, dass ein ganzjähriges Warmwasseraussenbecken entsteht, welches mit Sprudelliegen oder Massagedüsen zu einer Attraktivitätssteigerung beiträgt.

Seppi Hainbuchner, Statthalter von Engelberg. Bild: PD

Das Becken im Aussenbereich soll verkleinert werden. «Dieses wird um rund die Hälfte kleiner», erklärt Seppi Hainbuchner. Neben zwei bis drei 25-Meter-Schwimmbahnen ist auch ein Nichtschwimmerbereich geplant. Dank einer Solarheizung, eventuell kombiniert mit Fernwärme, soll die Wassertemperatur im Sommer stets 24 Grad betragen. Neben den beiden heutigen Sprungtürmen in der Höhe von einem und drei Meter ist zudem ein Fünf-Meter-Sprungturm vorgesehen. Das Kinderplanschbecken soll künftig ebenfalls beheizt werden und es ist eine kleine Spiellandschaft für Kinder vorgesehen. Ebenfalls soll eine Rutschbahn für den Aussenbereich geprüft werden.

Investitionsvolumen von grob geschätzt 22 Millionen Franken

Zunächst will die Gemeinde nun einen Architekturwettbewerb für das künftige Schwimmbad durchführen. «Dieser untersteht dem öffentlichen Beschaffungsrecht und soll in einem offenen Verfahren ausgeschrieben werden», so Statthalter Seppi Hainbuchner. Für den Wettbewerb rechnet Engelberg mit Kosten von 350'000 Franken. Den Kredit dafür wird der Gemeinderat am 23. November der Talgemeinde vorlegen.

Auch zu den Kosten des Schwimmbad-Neubaus hat sich der Gemeinderat schon Gedanken gemacht. «Wir werden schauen, was aus dem Architekturwettbewerb zurückkommt», sagt Seppi Hainbuchner. Diese Projekte würden dann durchgerechnet. Aufgrund des gemeinsam erarbeiteten Raumprogramms gehe der Gemeinderat von einem Investitionsvolumen von 22 Millionen Franken aus. «Das ist allerdings nur eine grobe Kostenschätzung mit einem Unsicherheitsfaktor von plus/minus 20 Prozent», hält Hainbuchner fest.

Schwimmbad-Neubau hat Priorität

Nach dem ersten Standortentscheid an der Urne im Jahr 2012 hatte die Gemeinde das Schwimmbad beim Sporting Park vorgesehen. Auch dieser ist in die Jahre gekommen und es stehen Sanierungen an. Zur Finanzierung plante der Gemeinderat die Auslagerung in eine separate Aktiengesellschaft, die mit einer Anschubfinanzierung ausgestattet werden sollte. «An dieser Strategie hat sich nichts geändert», so Hainbuchner. Mit dem Verbleib des Schwimmbads am heutigen Platz verfüge der Sporting Park, der auch das Bad betreibt, weiterhin über zwei Standorte. «Der Gemeinderat wird sich noch einmal mit der definitiven Finanzierungslösung der Projekte auseinandersetzen.» Zusammen mit dem Baukredit für das Schwimmbad werde dann auch die Finanzierungslösung beantragt. Der Statthalter schätzt, dass das neue Schwimmbad frühestens 2025 in Betrieb gehen könne, wenn alles optimal laufe.