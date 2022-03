Engelberg Neubauprojekt gescheitert: Das Klosterdorf verliert seine Dorfkäserei Das Projekt für eine neue Käserei im Gebiet Espen ist gescheitert. Walter Grob gibt auf und schliesst schrittweise seine Käserei Engelberg, die noch bis im September 2023 im Kloster untergebracht ist. Philipp Unterschütz Jetzt kommentieren 25.03.2022, 17.56 Uhr

So hätte die Käserei im Gebiet Espen aussehen sollen. Visualisierung: PD

«Wir sehen uns schweren Herzens gezwungen, auf die Realisierung des Projektes der Käserei im Gebiet Espen zu verzichten», heisst es in einem Schreiben von Walter Grob, Inhaber der Käserei Engelberg vom Freitag. Mündlich teilte er vorgängig seinen 15 Angestellten mit, dass die Käserei Engelberg schrittweise bis im September 2023 geschlossen wird. Die Produktion, also die Milchverarbeitung, wurde bereits am vergangenen Mittwoch eingestellt. Entlassen wird aber niemand, so Walter Grob. «Ich helfe bei der Suche nach Lösungen und bin optimistisch. Der Fachkräftemangel herrscht auch in unserer Branche, Käserinnen und Käser sind gesucht.» Zudem gebe es vorerst immer noch Arbeit, auch wenn kein neuer Käse mehr hergestellt wird. Der bereits produzierte Käse im Lager muss schliesslich fachgerecht gereift werden.

Einsprachen von «gewichtigen Persönlichkeiten und Organisationen»

Ursprünglich plante Walter Grob, im Sommer 2023 seine neue Käserei im Gebiet Espen zu eröffnen. Seine Vision war, künftig sämtliche Milch aus Engelberg nach modernsten Produktionsstandards verarbeiten zu können. Bisher waren es bereits rund eine Million Liter pro Jahr, etwa die Hälfte der Engelberger Milch. Ende September 2021 kam sein Projekt Espen zur öffentlichen Auflage. Doch dagegen regte sich Widerstand, acht Einsprachen «von gewichtigen Persönlichkeiten und Organisationen» gingen ein. Unter anderem ging es um die Grösse des Gebäudes. Nachdem die Gemeinde dann die Meinung vertreten hatte, das Projekt sei so nicht bewilligungsfähig, hätte Walter Grob ein neues Projekt erarbeiten und auflegen müssen, das wohl im idealsten Fall und ohne Einsprachen Ende 2024 fertig geworden wäre.

Ein Baubeginn in diesem Jahr wäre aber zwingend nötig gewesen. «In Anbetracht des enormen Investitionsbedarfs von über 10 Millionen Franken und unter Beachtung des auf Ende September 2023 festgelegten, nicht aufschiebbaren Termins, für den Auszug aus den Räumlichkeiten des Klosters Engelberg», gibt Walter Grob das Projekt Espen deshalb auf. Eine wichtige Rolle spielt auch die Lebensmittelhygiene, wie aus dem Schreiben hervorgeht. Die Sicherstellung dieser Qualität bei den hohen lebensmittelhygienischen Standards sei in der in die Jahre gekommenen Infrastruktur in den historischen Betriebsräumlichkeiten im Kloster immer schwieriger geworden.

Walter Grob, Käsermeister und Inhaber der Käserei Engelberg AG, beim Abfüllen seines Steinpilzfondues in der Produktion im Kloster. Im Hintergrund Mitarbeiterin Claudia Braun. Bild: Philipp Unterschütz (Engelberg, 28. September 2021)

Von der Schliessung der Produktion betroffen ist auch der Betrieb der Schaukäserei, nicht aber der Verkaufsladen im Kloster, der bis 2023 weitergeführt wird. Für die Milch seiner Lieferanten wurden laut Walter Grob bereits andere Abnehmer gefunden. Sie geht kurzfristig an die Genossenschaft Zentralschweizer Milchproduzenten ZMP. «Milch ist zurzeit eher knapp, es ist also kaum ein Problem, Abnehmer zu finden. Ziel ist es auf jeden Fall, dass die Lieferanten möglichst gute Preise erzielen können», erklärt Walter Grob. Für seine bekannten und beliebten Produkte suche er zusammen mit den Kunden individuelle Lösungen.

Finanziell steht Walter Grob nach dem gescheiterten Projekt nicht vor dem Ruin. «Ich habe zwar hohe Aufwände für das Projekt, konnte diese aber aus dem laufenden Betrieb finanzieren.» Was er nach dem Auszug aus dem Kloster im September 2023 machen wird, lässt Walter Grob noch offen. Vielleicht gehe es dann zuerst auf eine Weltreise, meint er. Und da gehöre es dazu, dass er sich auch die Milchwirtschaft in anderen Ländern vor Ort anschaue. Und nachher? «Ich bleibe wohl schon der Branche treu und werde selbstständiger Unternehmer bleiben.»

Was sagt das Kloster zur Schliessung der Käserei? Bis im Dezember 2019 lag ein weit fortgeschrittenes Projekt für eine Käserei im Gebiet Obere Erlen vom Kloster Engelberg, dem Zentralschweizer Käsermeisterverband (ZSKM) und Walter Grob auf dem Tisch. Nach dem Ausstieg von Grob und seiner Idee eines eigenen Betriebs im Gebiet Espen wurde dieses auf Eis gelegt. Auf Nachfrage, ob es nun reaktiviert wird, schreibt Abt Christian Meyer: «Das Benediktinerkloster Engelberg als Grundeigentümerin der Klosterkäserei hat den Entscheid des Geschäftsinhabers der Käserei Engelberg AG zur schrittweisen Betriebsschliessung zur Kenntnis genommen. Man ist insofern von diesem Schritt überrascht, weil man stetig im Gespräch war und sich dabei auf einen Termin vor Ostern 2022 zur Besprechung von Zukunftsvisionen geeinigt hatte. Auf die Forcierung des einst gemeinsam aufgegleisten Projekts ‹Obere Erlen› hat das Benediktinerkloster Engelberg nach dessen Sistierung bewusst verzichtet, um dem Geschäftsinhaber der Käserei Engelberg AG die Türe nicht zuzuschlagen. Das Projekt ‹Obere Erlen› ist nach wie vor eine Option für die Realisierung einer Käserei im Tal. Eine solche kann jedoch nur mit bewährten Partnern wie dem Zentralschweizer Käsermeisterverband (ZSKM) erfolgen. Das Benediktinerkloster war und ist im aktiven Austausch mit seinen Partnern. Idealerweise müssten auch die Engelberger Milchlieferanten dieser Partnerschaft angehören. Dies war eigentlich schon bei der Gründung der Schaukäserei das Ziel. Denn der Betrieb einer Käserei ist nicht Aufgabe eines Benediktinerklosters. Bereits 2018 hat das Lebensmittelinspektorat auf mögliche Gefahren bei der Produktion in solchen historischen Betriebsräumlichkeiten hingewiesen. Die Vorgaben für die heute hohen lebensmittelhygienischen Standards lassen wenig Spielraum zu. Vor diesem Hintergrund hat das Benediktinerkloster Engelberg immer wieder Hand zu neuen Lösungen geboten.»

