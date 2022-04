Obwaldner alt Regierungsrat Hans-Heini Gasser wird 90

Obwalden Er hat das Schanzenspringen sicherer gemacht: Alt Regierungsrat Hans-Heini Gasser wird 90 Am Mittwoch kann der ehemalige Obwaldner Regierungsrat und Schanzenbau-Pionier Hans-Heini Gasser im Kreise seiner Familie den 90. Geburtstag feiern. Ein Blick zurück auf sein vielseitiges Leben. Markus Villiger 05.04.2022, 17.38 Uhr

Alt Regierungsrat Hans-Heini Gasser kann diesen Mittwoch seinen 90 Geburtstag feiern – und dabei auf ein reichhaltiges Leben zurückblicken. Der CVP-Politiker gehörte dem Obwaldner Regierungsrat von 1973 bis 1986 an und stand der Baudirektion vor. Mit seinem Mitarbeiterteam realisierte er den Bau des Loppertunnels, jenen der Kantonsschule Sarnen, die Renovation des Rathauses und die Einführung der Raumplanung in Obwalden, um nur einige Punkte zu erwähnen. Gasser war auch viele Jahre als Verwaltungsrat und Präsident des Elektrizitätswerkes Obwalden tätig. Unter anderem stand der Bau der unterirdischen Kraftwerkzentrale Unteraa unter seiner Leitung.

Hans-Heini Gasser fühlt sich mit 90 Jahren «noch gut zwäg». Bild: PD

Von l957 bis 1983 war Gasser in führender Position in der damaligen Holzbau AG in Lungern tätig. So von 1976 bis 1983 als Verwaltungsratspräsident und Delegierter des Verwaltungsrates. Er entwickelte einen Typ vorfabrizierter Wohnhäuser, führte den Holzleimbau in Lungern ein und baute im In- und Ausland zahlreich Turn- und Tennishallen. Er war auch forschend im Ingenieurholzbau tätig, insbesondere in der Statik von Flächentragwerken (Schalendach der Kirche Bethanienheim in St.Niklausen). In dieser Funktion war er auch langjähriger Präsident der SIA-Kommission Holzbau-Norm. Im SIA, dem Schweizerischen Ingenieur- und Architekten-Verein, war er im Zentralkomitee und von 1991 bis 1996 war er dessen Zentralpräsident.

Zahlreiche Grossaufträge ausgeführt

Der Jubilar führte von 1964 bis 2004 das Ingenieurbüro Dr. Gasser und realisierte zahlreiche Bauwerke in Stahl, Eisenbeton und Holz. Sein Büro projektierte auch Strassen und Wildbachverbauungen. Zahlreiche Grossaufträge konnte er ausführen, darunter die Luftseilbahn Lungern-Schönbüel, das Schildkraftwerk in Lungern und die Bauwerke am Nordportal des Umfahrungstunnels Giswil. Zahlreiche Publikationen in Fachzeitschriften erwirkten, dass er 1996 zum Einzelmitglied der Schweizerischen Akademie der Technischen Wissenschaften ernannt wurde.

Hans-Heini Gasser prägte auch viele Jahre lang die Skisprungszene und schuf sich im In- und Ausland als Schanzenpionier einen Namen. Der heute 90-jährige Bauingenieur hat Normen für den Bau von Sprungschanzen erstellt, welche die Sicherheit der Sportler massgeblich verbessert haben. So war er seit 1964 im Schweizerischen Skiverband für den Bereich Schanzenbau verantwortlich.

Fürs Skispringen spezielle Excel-Programme entwickelt

Beachtenswert sind seine Beziehungen beim internationalen Skiverband FIS. Er beschäftigte sich in der Forschung mit der Gestaltung des Profils einer Sprungschanze. 1976 fand unter seiner Anleitung eine erstmalige Vermessung von Flugbahnen statt. Hans-Heini Gasser hat für die Analyse der Flugbahn und der biomechanischen Abläufe bei Anlauf, Absprung und Landung spezielle Excel-Programme entwickelt. Er ist Autor der Bau-Norm 2018 und der diesbezüglichen Ausführungsbestimmungen, und er gab die Anregung zur Einführung von Kompen­sat­ionspunkten in der Flugbewertung bei der Änderung von Windverhältnissen und Anlauflängen während eines Wertungsdurchganges.

Hans-Heini Gasser an der Skisprungweltmeisterschaft 1978 im finnischen Lahti. Bild: PD

Der Jubilar entwickelte die zugehörigen Formelwerke. Er begleitete auch den Bau der Flugschanze im tschechi­schen Harrachov, der Olympiaschanzen Innsbruck und Courchevel. Gasser amtete als technischer Delegierter FIS bei Weltcup-Skispringen in verschiedenen Ländern. Seit dem Jahr 2020 ist er bei der FIS weiterhin beratend tätig.

«Noch gut zwäg»

Seine schulische Ausbildung begann Gasser damals in Lungern. Nach dem Besuch der dortigen Volksschule und der Sekundarschule besuchte er das Kollegium Schwyz. 1951 absolvierte er die Matura (Typus C), ebenfalls in Schwyz und anschliessend absolvierte er ein Bauingenieurstudium an der ETH Zürich. 1963 erfolgte die Promotion zum Dr. sc. techn. in theoretischer Physik.

Der Jubilar ist mit Trudy (geborene Sutter) verheiratet und hat drei Kinder und fünf Grosskinder. Seine Hobbys sind Musik, Klavierspielen, früher Eis- und Klettertouren sowie das Reisen. Gesundheitlich ist Hans-Heini Gasser heute «noch gut zwäg», wie er sagt.