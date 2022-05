Obwalden Er hat die Obwaldner SVP mitaufgebaut – nun tritt Albert Sigrist in die hintere Reihe Der Giswiler SVP-Kantonsrat Albert Sigrist muss wegen der Amtszeitbeschränkung das Parlament verlassen. Die SVP verliert eines ihrer wichtigsten Urgesteine. Philipp Unterschütz Jetzt kommentieren 18.05.2022, 05.00 Uhr

Der abtretende SVP-Kantonsrat Albert Sigrist auf dem Landenberg. Bild: Urs Hanhart (Sarnen, 11. Mai 2022)

«Amtszeitbeschränkungen finde ich gut. Man kann sich sogar fragen, ob man das nicht auch in der Regierung einführen sollte.» Der das sagt, muss selber wegen der Amtszeitbeschränkung nach 16 Jahren seinen Sessel im Kantonsrat räumen. Der Giswiler SVP-Kantonsrat Albert Sigrist nimmt am Freitag an seiner letzten Session teil. Bärti, wie er überall in Obwalden genannt wird – von den einen kumpelhaft und mit Wohlwollen, von den anderen mindestens mit Respekt –, ist in Obwalden ein politisches Schwergewicht. Fragt man Politikerinnen und Politiker aus allen Lagern, dann kommt meist die Aussage: «Beim Bärti weiss man immer, woran man ist, er ist direkt und ehrlich.»

«Nein, es gibt keine Tränen», schmunzelt Sigrist. Als er 2016 das Parteipräsidium abgegeben habe, sei ihm das nähergegangen. Er habe sich aber schon auch gefragt, ob er ohne Amtszeitbeschränkung aufgehört hätte, sagt er und lacht. «Aber wenn ich es in 16 Jahren nicht auf die Reihe gebracht hätte, dann hätten weitere Jahre wohl auch nichts genützt. Es ist gut, wie es ist.» Eine so lange Amtszeit sei genug, die Beschränkung wirke zudem Seilschaften etwas entgegen.

«Und wenn wir Politiker schon immer von Nachwuchs in der Politik reden, sollten wir auch unsere Sitze freimachen.»

Änderung beim Wahlsystem

Bei den Wahlen im März ging sein Sitz in Giswil für die SVP aber verloren. Mit einem vorzeitigen Rücktritt einem Nachrutschenden bessere Wahlchancen zu ermöglichen, ist für Albert Sigrist eine zwiespältige Angelegenheit. «In Obwalden sind es halt schon Kopfwahlen, wo bestimmte Personen gewählt werden, und das natürlich für ganze Legislaturen. Taktische Rücktritte sind deshalb wohl nicht im Sinn der Wählerschaft und könnten sich dann bei den nächsten Wahlen für die Partei rächen.» Anderseits gehöre Taktik zur Politik. In seinem Fall hätte die Partei gewollt, dass er die Legislatur zu Ende mache. «Dass ich die Legislatur beende, sehe ich nicht als Fehler, auch wenn ich befürchtet habe, dass der Sitz verloren gehen könnte.»

Das Wahlresultat hat Albert Sigrist aber mächtig geärgert. «Ich war die erste Nacht danach ‹stärnshässig›. Ich hätte nicht geglaubt, dass mich etwas noch so ärgern könnte.» Tatsächlich gewann die CVP/Mitte bei fast gleichviel Wähleranteil drei Sitze dazu, während die SVP zwei Sitze verlor. «Das zeigt die Absurdität des Proporzwahlsystems», sagt Albert Sigrist. Er hat mittlerweile seine Meinung gegenüber dem Pukelsheim-Wahlsystem, das auch in Nidwalden angewendet wird, geändert. «Vor zwei Jahren waren wir bei einer entsprechenden Motion noch vehement dagegen, jetzt sind wir aber Opfer des geltenden Systems.» Nachrechnungen hätten gezeigt, dass sie mit dem Pukelsheim einen Sitz gewonnen hätten. «Die Praxis hat uns also eines Besseren belehrt. Das Thema wird sicher noch in der Partei behandelt.» Wie sich die SVP dann dazu stelle, wisse er jetzt auch noch nicht. Persönlich ist Albert Sigrist aber überzeugt, dass eine Änderung kommen werde.

Eineinhalb Jahre für Parlamentsarbeit eingesetzt

Zwar ist die SVP mit 25,56 Prozent Wähleranteil die zweitstärkste Partei Obwaldens. Doch wie sich verlieren anfühlt, weiss Bärti Sigrist bestens, zu oft standen er und die SVP als Polpartei im Parlament mit ihren Anliegen alleine da. «Keiner verliert gerne, aber irgendwann lernt man es. Am nächsten Tag muss man aufstehen und weitermachen. Ich glaube, ich habe im politischen Alltag mehr Niederlagen als Siege erlebt.»

Die Kultur im Kantonsparlament sei wie eh und je von Respekt und Anstand geprägt. «Manchmal hätte ich schon etwas mehr Zunder geschätzt.» Er sei aber auch schon kritisiert worden, dass er altersmilde geworden sei. «Ich finde das zwar nicht, aber ich frage mich heute schon eher, ob es sich lohnt, für etwas zu kämpfen. Und das beschützt einen vielleicht auch vor Fehlern.» Aber eines ist Sigrist ganz wichtig:

«Ich habe die Parlamentsarbeit bis jetzt immer mit Freude und Leidenschaft gemacht.»

Fragt man ihn nach dem Zeitaufwand, zeigt sich, dass er in den seinen 16 Parlamentsjahren rund eineinhalb Jahre dafür aufgewendet hat. Rund 200 Stunden hat er pro Jahr für Ratsbetrieb, Kommissionsarbeit und Aktenstudium eingesetzt.

Albert Sigrist (SVP, Giswil) an der Kantonsratssitzung vom 25. Juni 2021 in der Mehrzweckhalle Kägiswil. Bild: Archiv Obwaldner Zeitung

Wir haben die Politlandschaft verändert

Dass die SVP heute in Obwalden eine wichtige politische Rolle spielt, ist zu einem grossen Teil auch Albert Sigrist zu verdanken. Er war von 2000 bis 2016 der erste Kantonalpräsident. Als solcher gründete er sieben Ortsparteien. «Der rasche Mitgliederzuwachs zeigt, dass das Bedürfnis in der Bevölkerung für unsere Partei da war.» Schwieriger war es auf der politischen Bühne, da seien sie zuerst gar nicht willkommen gewesen. «Doch wir hatten einen guten Start. Schon unsere erste Initiative zur Verkleinerung der Regierung von sieben auf fünf Mitglieder kam mit 60 Prozent durch.» Die Verwaltungsreform oder die Steuerstrategie seien letztlich Folgen davon. «Wir haben die Politlandschaft in Obwalden schon verändert», findet der abtretende Kantonsrat. Dass die Partei in seiner Zeit als Kantonalpräsident zur zweitstärksten Kraft Obwaldens wurde und es in allen Gemeinden heute funktionierende Ortsparteien gibt, betrachtet er selber als grössten politischen Erfolg.

Zur Person Der gelernte Forstwart und Betriebsökonom Albert Sigrist (64, verheiratet, kinderlos) lebt in Giswil, ist aber in Sarnen aufgewachsen und trat bereits mit 19 Jahren in die Firma Schilliger Holz AG in Küssnacht ein, wo er auch heute noch für das Exportgeschäft und das Gebiet Ob- und Nidwalden zuständig ist. Bärti ist seit der Gründung 1999 Mitglied der SVP Obwalden und war als erster Kantonalpräsident bis 2016 im Amt. Seit 2002 sitzt er (mit einem zwangsweisen Unterbruch von vier Jahren, weil seine Wahlkandidatur verspätet eingegeben wurde) im Kantonsrat. Seit 2012 gehörte er der Rechtspflegekommission an, die letzten vier Jahre war er deren Präsident. Albert Sigrist ist ausserdem Stiftungsratspräsident des Giswilers Heims «Dr Heimä». Er war vor über 40 Jahren auch Mitbegründer der Guggenmusik Rätschbäsä Sarnen.

Seine grösste Niederlage erlebte er 2014, als er bei den Regierungsratswahlen gegen Maya Büchi unterlag. Es sei allerdings eine schlechte Konstellation gewesen, gegen eine Frau anzutreten, räumt er rückblickend ein. Er habe die Niederlage deshalb auch schnell wegstecken können. Bereits 2002 war er als Politneuling angetreten und hatte damals natürlich kaum Chancen. Für die Wahlen im vergangenen März war eine Kandidatur kein Thema. Anfragen von der Partei, für Kandidaturen als National- oder Ständerat hat Albert Sigrist abgelehnt. «In der Lokalpolitik kann ich mehr bewegen.»

Die Altersguillotine im Kantonsrat wird in zwei Jahren weitere SVP-Schwergewichte treffen. Christoph von Rotz (Sarnen) muss ebenso abtreten, wie der Sarner Gemeinderat Peter Seiler, der bei den vergangenen Wahlen mit dem besten SVP-Resultat wiedergewählt wurde. Er muss trotz seines noch jungen Alters (Jahrgang 1983) seinen Platz im Parlament räumen. Was in Obwalden die Spatzen von den Dächern pfeifen, bestätigt auch Albert Sigrist: «Eine Kandidatur als Regierungsrat wäre die logische Weiterführung seiner Karriere. Er wäre auf jeden Fall fähig für dieses Amt. Wir werden ihn sicher bearbeiten.»

Angriffe wegen Stiftungsratspräsidium

Im vergangenen Jahr stand Albert Sigrist wegen seines Engagements als Stiftungsratspräsident des Wohnheims «Dr Heimä» in Giswil plötzlich im Fokus, nachdem im Heim mehrere Corona-Todesfälle zu beklagen waren. Es läuft immer noch eine Untersuchung mit Strafanzeige gegen mehrere Personen. «Bisher aber nicht gegen mich.» In diesem Fall habe er schon das Gefühl, dass es ihm eher geschadet habe, als SVP-Kantonsrat eine bekannte Person in Obwalden zu sein. «Das kam bei gewissen Medien schon einer Vorverurteilung gleich. Da hat mir dafür meine Erfahrung im Umgang mit Medien geholfen.» Er habe viele negative und vor allem primitive Mitteilungen und Briefe erhalten. «Das Stiftungsratspräsidium ist ein Ehrenamt. Ich habe mir schon auch überlegt, wie man denn für solche Ehrenämter überhaupt noch Leute finden soll, wenn man dermassen angegriffen wird.»

Und wie sieht er nach dem Austritt aus dem Kantonsrat seine persönliche politische Zukunft?

«Ich habe zwar nichts auf dem Tisch, aber Politik hört für mich nie auf.»

Er werde sich sicher in der Partei vermehrt engagieren und mithelfen, Leute für die Politik zu motivieren. «Ich hätte ohne Politik ein langweiligeres Leben gehabt. In unserer Demokratie könnte ich jederzeit eine Initiative oder ein Referendum lancieren. Ich bin sehr spontan und habe Ideen, deshalb schliesse ich nicht mal ein Comeback partout aus.» Bärti Sigrist freut sich aber, dass der Zeitdruck nun abnehme. «Jetzt habe ich mehr Zeit für meine Träume. Und davon habe ich noch einige.»

