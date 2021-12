Niedergebrannte Scheune: Bauer wegen Brandstiftung vor Gericht

Obwalden Er soll seine Scheune angezündet haben, um Versicherungsgelder zu erhalten: Nun steht der Sachsler Bauer vor Gericht Das Kantonsgericht hat anhand von Indizien beurteilen müssen, ob ein Landwirt seine Scheune vor vier Jahren selber in Brand setzte – oder ob ein Blitzschlag als Ursache in Frage kommt. Lucien Rahm Jetzt kommentieren 22.12.2021, 17.57 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Als die Feuerwehrleute im Juli 2017 bei der Scheune in der Sigetschwand ob Sachseln eintreffen, steht sie bereits weitgehend in Flammen. Viel zu retten gibt es nicht mehr: Das Holzgebäude und mehrere Maschinen, die sich darin befinden, werden zerstört. Auch einige Geräte, die sich direkt neben der Scheune befinden, werden unbrauchbar gemacht.

Um dieses Feuer geht es: Einsatzkräfte vor der brennenden Scheune im Juli 2017. Bild: Kantonspolizei Obwalden (Sachseln, 8. Juli 2017)

Über vier Jahre später ist der Brand nun Thema vor dem Obwaldner Kantonsgericht, wo am Mittwoch das entsprechende Urteil gesprochen worden ist. Denn: Als damals Brandermittler die Scheune untersuchen, kommen sie zum Schluss, dass das Feuer jemand gelegt haben müsse. Die Sache wird danach zum Fall für die Staatsanwaltschaft. Ins Visier der Ermittler gerät bald der Nutzer der Scheune.

Der Bauer liess sich für den entstandenen Schaden von einer Versicherung mit 77'000 Franken entschädigen. Dieser hatte er angegeben, ein Blitzschlag habe das Feuer verursacht. Die Brandforensiker hatten diese Ursache jedoch ausgeschlossen. Auch bei einer zweiten Versicherung versuchte der heute 60-jährige Landwirt, Schadenersatz zu erhalten. Weil diese eine Zahlung aber vom Wiederaufbau der Scheune abhängig machte und er keinen Ersatzbau veranlasste, erhielt er von dieser kein Geld.

Blitz oder Kinder als Brandverursacher

Wegen Brandstiftung, Versicherungsbetrug und weiterer Delikte musste sich der Mann vergangene Woche vor dem Dreiergericht in Sarnen verantworten, welches anhand von Indizien ein Urteil fällen musste. Er selbst bestritt, den Brand gelegt zu haben. Eine Erklärung für das Feuer habe er nicht. Den Blitzschlag halte er aber nach wie vor für den wahrscheinlichen Auslöser. Es sei an jenem Juliabend ein Gewitter aufgezogen, und auch andere Leute hätten den besagten Blitz gesehen, sagte der Bauer den Richtenden.

Sein Verteidiger brachte weitere mögliche Brandverursacher ins Spiel: Kinder. Vier davon seien vor dem Brand im Bereich der Scheune gesehen worden.

«Es ist nicht auszuschliessen, dass der Brand durch Dritte beabsichtigt oder unbeabsichtigt verursacht wurde.»

Für seinen Mandanten forderte er einen Freispruch vom Vorwurf der Brandstiftung und des Versicherungsbetrugs. Ersteres lasse sich nicht beweisen.

«Das basiert alleine auf Indizien, die einer näheren Betrachtung nicht standhalten.»

«Unaufgeregt und besonnen» während des Brandes

Eines dieser Indizien ist das Verhalten des Beschuldigten, das er während des Löscheinsatzes gegenüber Polizisten gezeigt haben soll. Er habe sich dabei «unaufgeregt und besonnen» verhalten, wie es in der Anklageschrift heisst. Gewissen Personen soll der Landwirt auch offen gesagt haben, dass er den Brand verursacht habe. Zum Beispiel jenem Mann, der damals als Mieter im Wohnhaus des Beschuldigten unweit von der Scheune wohnte. Auch eine Bekannte des Beschuldigten gab an der Verhandlung an, dass sich der Bauer ihr gegenüber als Brandstifter geoutet habe.

«Der Beschuldigte ist der einzige mit einem Motiv», befand der Staatsanwalt an der Verhandlung. Nur er habe vom Brand profitieren können, da die Versicherungssummen ihm zugutekommen würden. Für Brand, Betrug und weitere Delikte soll der Bauer eine bedingte Freiheitsstrafe von 18 Monaten erhalten. Dies bei einer Probezeit von drei Jahren, so die Forderung des Staatsanwalts.

Dass ihm dessen Ausführungen nicht gerade Freude bereiteten, machte der Bauer während der Verhandlung mehrmals klar. Dreimal unterbrach er den Staatsanwalt während seines Plädoyers lautstark. «Einen solchen Scheiss zu erzählen!» Die Gerichtspräsidentin musste ihn jeweils ermahnen, ruhig zu bleiben und drohte ihm schliesslich eine Ordnungsbusse von bis zu 1000 Franken an, um seine Störungen einigermassen unterbinden zu können.

Fehler bei der Voruntersuchung

Bei der Urteilsverkündung am Mittwoch sagte der Beschuldigte in Anwesenheit zweier Kantonspolizisten hingegen nichts mehr und nahm schweigend das Verdikt des Kantonsgerichts entgegen. Es spricht den Landwirt schuldig. Aufgrund der Indizien seien die drei Richtenden zum Schluss gekommen, dass er der Verursacher gewesen sein muss. Er sei vor Ort gesehen worden, hatte also Gelegenheit, das Feuer zu legen. Auch habe er die Tat vorbereitet: Zuvor habe er extra noch Landwirtschaftsmaschinen von geringem Wert hinzugekauft und sie in und neben der Scheune platziert. Später gab er den Versicherungen jedoch den vollen Wert der Maschinen an. Ebenso habe er auf ein Gewitter gewartet, um seine Tat auszuführen, damit ein Blitzschlag als Ursache plausibel wirkt.

Freigesprochen wurde der Mann jedoch vom Vorwurf, Beamten mit dem Tod bedroht zu haben. Diese Anschuldigung ging auf ein Polizeiverhör zurück, bei welchem er ohne einen Verteidiger sieben Stunden lang befragt wurde. Das Gericht rügte hierbei die damalige Verfahrensleitung, die dem Mann für die Befragung wegen der Schwere der Vorwürfe zwingend einen Anwalt hätte zur Verfügung stellen müssen. Die gemachten Aussagen seien daher vor Gericht nicht verwertbar.

Unter dem Strich verurteilt das Kantonsgericht den Bauern für Brand und Betrug zu 16 Monaten bedingter Freiheitsstrafe. Wegen der langen Verfahrensdauer hat sie die zunächst berechnete Strafe um zwei Monate reduziert. Der Versicherung muss er die 77'000 Franken zurückzahlen, und es erwarten ihn Prozesskosten von knapp 10'000 Franken. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Beide Parteien können noch dessen ausführliche Begründung verlangen und es anschliessend ans Obergericht weiterziehen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen