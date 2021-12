Jubla Schweiz bringt Ranftschlucht zum Leuchten

Obwalden Erneut trifft sich die Jubla Schweiz in der Ranftschlucht Nach einer coronabedingten Pause im Jahr 2020 soll das Ranfttreffen dieses Jahr wieder schattfinden können und die Ranftschlucht erneut zum Leuchten bringen. 05.12.2021, 19.56 Uhr

Seit 40 Jahren findet am Wochenende vor Weihnachten das Ranfttreffen statt. Der Anlass wurde 1977 lanciert, mit der Idee, dass Jugendliche Kirche mitgestalten. Die Ranftschlucht mit ihrer speziellen Atmosphäre ist wie geschaffen für besinnliche Momente. Auch in diesem Jahr werden Kinder, Jugendliche und Erwachsene sich besinnen, sowie einander begegnen. Das Ranfttreffen findet am 18. und 19. Dezember unter dem Motto «ich mache mir die Welt wie sie mir gefällt» statt.

Dieses Jahr soll das wieder möglich sein: eine leuchtende Ranftschlucht dank Hunderter Laternen. Hier beim Ranfttreffen 2019. Archivbild

«Stell dir vor, du weisst nicht, was morgen ist – und das macht dir nichts aus. Stell dir vor, die Welt um dich herum dreht sich und du entscheidest dich stillzustehen und dich umzusehen. Durchzuatmen. Dir die Freiheit zu nehmen zum Nachdenken. Neue Wege einzuschlagen. Oder auf dem Alten zu bleiben. Weil du es so willst.» – Mit diesen Fragen und Denkanstössen will Jungwacht Blauring Schweiz das Ranfttreffen 2021 zu einer Tankstelle für Kraft und Energie machen. Gemeinsam soll der persönliche Kompass im unwägbaren Gelände der letzten Monate voller Fremdbestimmung und Vorschriften neu ausgerichtet werden.

Mit Laternen die Schlucht zum Leuchten bringen

Der Anlass startet am Nachmittag mit dem «Familienweg». 6- bis 10-jährige Kinder lernen zusammen mit ihren Eltern an einem Postenlauf die Weihnachtsgeschichte über den alten Mann und seinen Sternenbaum kennen. Zusammen bemalen die Kinder ihren eigenen Stern. Um 19 Uhr versammeln sich die rund 200 Teilnehmenden in der Ranftschlucht zu einem Wortgottesdienst. In den mitgebrachten Laternen wird die Schlucht zum Leuchten gebracht und die Hoffnung auf Frieden wird durch das Gemeinschaftserlebnis gestärkt.

Am frühen Abend brechen Jugendgruppen aus der ganzen Deutschschweiz ab Sarnen und Sachseln in die Winternacht auf. Gemeinsam setzen sie sich spielerisch mit den Gestaltungsmöglichkeiten der persönlichen Welt auseinander. Dabei werden sie sich bewusst, dass sie und ihre Welt zusammen mit allen anderen Menschen und ihren Welten die grosse Welt bilden. Eine Welt, welche divers und vielfältig sein muss – da sie sonst grau und trostlos zu werden droht. Am Sonntagmorgen um 3 Uhr – bevor der neue Tag erwacht – versammeln sich die über 1000 Teilnehmende in der Ranftschlucht. Im Wortgottesdienst freuen sich die Organisatoren auf den Besuch von Hanspeter Wasmer, Bischofsvikar der Bistumsregion St.Viktor. Durch das Teilen des Friedenslichtes wird die Hoffnung nach Frieden in den Alltag und an die familiären Weihnachtsfeierlichkeiten mitgenommen.

Auch am Ranfttreffen 2019 fanden viele Menschen in die Ranftschlucht. Archivbild

Nachdem das Ranfttreffen 2020 aufgrund der Coronalage nicht durchgeführt werden konnte, ist die diesjährige Durchführung umso erfreulicher. Nach einem Jahr Pause haben die Kinder, die Jugendlichen und die Erwachsenen dieses Jahr wieder die Möglichkeit, die spirituelle Kraft der Ranftschlucht erleben zu dürfen. Gerade in dieser Zeit, die alle herausfordert, sind gemeinsame Erlebnisse eine Bereicherung. Dank den notwendigen Schutzkonzepten und einer Zertifikatspflicht für alle Teilnehmenden über 16 Jahre, ist dies möglich. (PD)