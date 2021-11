Nei geschaffene Fachstelle Private Beistandspersonen

Obwalden Das Angebot der Fachstelle Private Beistandspersonen wird rege genutzt Die neu geschaffene Fachstelle Private Beistandspersonen des Kantons Obwalden hat ihren ersten Anlass durchgeführt. Dabei wurde das Engagement von 150 Beiständinnen und Beiständen gewürdigt. 18.11.2021, 17.18 Uhr

Seit Mai 2021 nimmt sich die Fachstelle Private Beistandspersonen den Fragen und Anliegen der Privaten Beistandspersonen an. Das Angebot werde bereits rege benutzt, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Die Stelle wurde im Rahmen der kantonalen Evaluation des Kindes- und Erwachsenenschutzrechts als eine von mehreren Massnahmen geschaffen. Die vormals zuständigen Gemeindesozialdienste haben diese Aufgabe an die in der Kesb integrierte Fachstelle abgegeben. Die neue Fachstelle sei neben der Beratung auch für die die Rekrutierung, Schulung und Instruktion der privaten Beiständinnen und Beistände verantwortlich. Sie biete ein grosses Fachwissen, das unkompliziert im persönlichen Kontakt oder via Internet auf der Website des Kantons Obwalden abgerufen werden könne.