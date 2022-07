Obwalden Erzählcafé in Sachseln wird verschoben Das Treffen zum Thema «Sag mir, wo die Läden sind» wird nicht wie geplant am 18. Juli stattfinden. Weiterhin Interessierte können sich per Telefon oder Mail melden. 12.07.2022, 17.35 Uhr

Das Erzählcafé in der Alten Krone findet aufgrund der Hitze an einem anderen Tag als geplant statt. Bild: PD

Die Kommission für Altersfragen Sachseln möchte gerne mit Seniorinnen und Senioren den Geschichten rund um die verschwundenen Sachsler Läden nachgehen. Aus diesem Grunde hat sie ein Erzählcafé mit dem Thema «Sag mir, wo die Läden sind» am 18. Juli in der Alten Krone Sachseln organisiert. Im Gespräch wird über Erinnerungen an die Läden gesprochen, aber auch was Einkaufen heute bedeutet. Im Anschluss gibt es eine gemütliche Kaffeerunde. Aufgrund der angekündigten Hitze wird das Erzählcafé auf einen späteren Termin verschoben.