Widerstand gegen die «Ausblutung» vom Kantonsspital Obwalden

Kantonsspital Obwalden Es formiert sich Widerstand gegen die «Spital-Ausblutung» Unabhängige und Grünliberale wehren sich gegen eine allmähliche Schwächung des Obwaldner Spitals. Sie fordern Transparenz vor den Wahlen. Romano Cuonz Jetzt kommentieren 17.02.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Obwaldner Stimmvolk weiss: Es gibt einen Bericht zur Zukunft des Spitalstandorts Obwalden zuhanden der Regierung. Dessen Inhalt aber bleibt «offiziell» nach wie vor geheim. Doch die Spatzen pfeifen es von den Dächern: Es geht darum, am Standort des Obwaldner Kantonsspitals, in Sarnen, mittel- bis langfristig nur noch ein ambulantes Zentrum ohne Chirurgie und Medizin, ohne Geburtshilfe und Gynäkologie, anzubieten und damit praktisch die Schliessung des Spitals in Gang zu setzen.

Dass die Regierung dazu weder der Spitalkommission noch dem Kantonsrat und mit ihm der Bevölkerung reinen Wein einschenkt, ruft engagierte Obwaldnerinnen und Obwaldner auf den Plan. Es formiert sich Widerstand. Und dies aus Kreisen, die weder der um einen weiteren Regierungssitz buhlenden CVP/Mitte Obwalden, noch der FDP oder SVP, welche die Sitze von Maya Büchi und Daniel Wyler verteidigen, angehören.

Das Engagement für ein Obwaldner Spital bringt sie zusammen: (von links) Brigitte Weber, Bruno Müller, Doris Mennel und Tim Vogler. Bild: Romano Cuonz (Sarnen, 14. Februar 2022)

Vier bekannte Obwaldner Persönlichkeiten haben wir auf ihr Engagement, das auch zu entsprechenden Inseraten in den Medien geführt hat, angesprochen. Alle wittern sie hinter der Geheimniskrämerei der Regierung eine Taktik. Nämlich: eine stetige Schwächung des Obwaldner Kantonsspitals und damit langfristig eine allmähliche Aushebelung des Artikels 22 im Gesundheitsgesetz. Heute lautet dieser: «Zur Erbringung von stationären und ambulanten Spitalleistungen, insbesondere der Grundversorgung, wird in Sarnen ein Kantonsspital mit mindestens folgenden Abteilungen geführt: Innere Medizin, Chirurgie, Gynäkologie/Geburtshilfe und Anästhesie.»

Die SVP spricht dazu in ihrer Wahlzeitung Klartext. «Wir setzen uns für den Spitalstandort Sarnen ein, sind aber für die Streichung der Mindestanforderung auf Gesetzesstufe in Artikel 22», hält sie fest. Was dies bedeutet, lässt sich leicht abschätzen. Zumal ihr Regierungsrat Daniel Wyler, im Dezember 2021, auf eine Interpellation im Kantonsrat hin mit dezidierten Worten mehr Informationen abgelehnt hatte. Denn es gehe nicht nur um einen Gesprächspartner, sondern um viele.

Wird das Kantonsspital Obwalden sukzessive geschlossen? Bild: Romano Cuonz (Sarnen, 25. Januar 2022)

Doris Mennel: «Inakzeptable Politik»

«Maya Büchi hat sich schon 2014, bei der Einweihung, als Gegnerin eines teuren Spitals geoutet», erinnert sich die Sarner Kulturmanagerin Doris Mennel. Damals sei Büchi in Medien mit einer eindeutigen Aussage zitiert worden:

«Ich bin mir nicht sicher, ob dieser teure Bettentrakt wirklich nötig war, die gleichen teuren Geräte gibt es auch in 20 Minuten Entfernung von Sarnen, da liesse sich viel Geld sparen.»

Im Wissen um diese Aussagen könne sie Büchi heute einfach nicht mehr trauen, so Doris Mennel. Und: «Büchis heutige Kommunikationsverweigerung ist für mich inakzeptabel.» Die damit einhergehende Verunsicherung würde immer mehr Kaderleute und Pflegende dazu bringen, das Obwaldner Spital zu verlassen.

«Unser Kantonsspital wird irgendwann an einem Punkt anlangen, an dem alle einsehen, dass eine Schliessung unabwendbar ist»

, so Mennel. Und sie legt ihre Karten offen: «Ich wähle die Engelbergerin Cornelia Kaufmann in die Regierung, weil sie sich in Interviews am konkretesten für die Erhaltung eines leistungsstarken Spitals ausspricht.»

Tim Vogler: «GLP hält am Spital fest»

«Für uns als neue Kraft in der Obwaldner Politik wäre es doppelt wichtig, den noch geheimen Bericht zum Obwaldner Spital zu kennen», erklärt Tim Vogler als Sprecher der neuen Grünliberalen Partei Obwalden. Eine Tatsache sei, so Vogler, dass die GLP den mehrfach klar geäusserten Willen der Obwaldner Bevölkerung respektieren wolle. «Wir treten für ein Kantonsspital mit Leistungen über die Notfallversorgung hinaus ein», versichert der Kantonsratskandidat aus Sarnen. Dass es Anpassungen brauche, stelle die GLP nicht in Abrede. Mittel- bis längerfristig müsse die Zusammenarbeit mit Stans und Luzern sicher noch intensiviert und eine bessere Nutzung von Synergien angestrebt werden. Wahlvorschläge für die Regierung hat die GLP noch nicht gemacht. Persönlich verrät Vogler so viel: «In Bezug auf die Spitalpolitik möchte ich die Mitte stärken.»

Bruno Müller: «Man will Spital ausbluten»

«Seit sechs Jahren verhandelt Gesundheitsdirektorin Maya Büchi nun schon mit Partnern, und wir und der Kantonsrat vernehmen nicht, was läuft», moniert Bruno Müller. Er ist Rheumatologe und ehemaliger Präsident der Unterwaldner Ärztegesellschaft. Für Wähler sei aber wichtig zu wissen, wie hoch Obwalden die Gesundheitskosten, mit oder ohne eigene Grundversorgung, wirklich zu stehen kämen.

Unumwunden stellt Müller fest: «Inzwischen ist ja durchgesickert, dass es um die Schliessung des stationären Bereichs geht. Der Kantonsrat setzt sich fürs Spital zu wenig aktiv ein. Nicht einmal vom Freundeskreis des Spitals kommen mehr positive Zeichen.» Seine Vermutung:

«Was Maya Büchi da macht, ist nichts anderes als eine fragwürdige Art, das Spital zu schwächen und schliesslich ausbluten zu lassen.»

Wenn nach herrschender jahrelanger Unsicherheit viele Führungskräfte gekündigt hätten und das Spital erledigt sei, könne man den Artikel 22 umgehen, weil er sich von selbst erübrige.

Brigitte Weber: «Es tut mir in der Seele weh»

Brigitte Weber, frühere Leiterin der Frauenklinik am Kantonsspital Obwalden, sagt: «Es tut mir in der Seele weh, die Diskussionen rund um das Spital mitzuverfolgen.» Unter Regierungsrat Hans Wallimann sei die Bevölkerung nach einem transparenten Verfahren zur Urne gebeten worden. Der Entscheid für einen Neubau mit Bettentrakt sei klar gefallen. «Mit dem Antritt von Maya Büchi als Finanz- und Gesundheitsdirektorin kam die Angst», erinnert sich Brigitte Weber. Mitarbeitende hätten Augen und Ohren offengehalten und sich anderweitig orientiert.

Die Gynäkologin befürchtet: «Ist die Abwärtsspirale einmal in Gang gesetzt, wird die Umkehr der Entwicklung sehr schwierig.» Weber ist überzeugt: «Die Spitalversorgung ist einer der grössten Ausgabeposten des Kantons mit jährlich über 40 Millionen Franken. Jedoch: Ein grosser Teil dieser Kosten würde auch ohne eigenes Spital anfallen. Ausserkantonal oder mit eigenem Spital.» Konkrete Zahlen möchte Weber haben, aber: «Ob die Regierung die kennt, ist ein Geheimnis». «Wahltag» wird diesmal in Obwalden sprichwörtlich «Zahltag». Das Spital aber könnte dabei «Zünglein an der Waage» spielen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen