Sanierung Psychiatriegebäude Sarnen: Es gibt Diskussionsbedarf

Sarnen Sanierung des denkmalgeschützten Psychiatriegebäudes: Es gibt Diskussionsbedarf beim Referendum Wenn am 1. Juli die Regierung ihre Erwägungen zu den Auswirkungen des Referendums im Parlament präsentiert, will die SVP die Diskussion verlangen. Die Referendumsführer sind natürlich nicht einverstanden mit der Argumentation der Regierung. Philipp Unterschütz Jetzt kommentieren 30.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Welche Auswirkungen hat das Referendum gegen die Sanierung und Erweiterung des denkmalgeschützten Psychiatriegebäudes in Sarnen? Die Erkenntnisse der Regierung auf diese Frage in einer Interpellation werden am Freitag, 1. Juli, im Kantonsrat behandelt.

Visualisierungen der Pläne für die Sanierung und Erweiterung der Psychiatrie Sarnen. Bild: PD

Klar ist schon jetzt: Die SVP, von der das Referendum stammt, hat Diskussionsbedarf. SVP-Kantonsrat Gregor Rohrer (Sachseln) bestätigt auf Anfrage: «Wir hoffen, dass der Interpellant eine Diskussion verlangt, und werden dies unterstützen. Ansonsten werden wir selber den Antrag zur Diskussion stellen.»

Man sei nicht überrascht über die Stellungnahme zur Interpellation, welche die Regierung bereits publiziert hat, sie bilde erneut deren Meinung ab, so Gregor Rohrer. Die SVP halte aber daran fest, dass sich das Volk dazu äussern solle.

«Wir sind ganz klar für eine Zusammenarbeit mit der Luzerner Psychiatrie (Lups). Aber wir sagen Nein zur überteuerten Sanierung eines schon seit langem nicht mehr stilechten, problematischen und deshalb nicht erhaltenswerten Altbaus.»

Zudem fehle im Projekt die Installation einer Fotovoltaikanlage auf dem ohnehin neu zu erstellenden Dach. Rohrer:

«Der Kanton kann erneuerbare Energie nicht nur predigen, er muss sie auch selber vorleben.»

Kantonsrat Gregor Rohrer (SVP, Sachseln). Bild: PD

Noch vor einem Jahr sei ein Projekt vorgestellt worden für 17,9 Millionen Franken bei einem versprochenen Mietertrag von 1 Million. Jetzt sei man bereits bei 22,1 Millionen Gesamtkosten bei einer zugesicherten Miete von 725'000 Franken. Dazu Gregor Rohrer, der Mitglied in der vorberatenden Kommission des Kantonsrats war: «Wir haben also deutlich höhere Kosten bei einem tieferen Mietertrag. Das geht so nicht.»

Das Geld reiche sowieso nicht, sind die Referendumsführer überzeugt. Zum einen betrage die Baukostenreserve nur 5 Prozent, normal seien aber 10 Prozent. Viel mehr Sorgen machen bei der Kostenfrage laut Rohrer jedoch die grossen baulichen Mängel.

«Die Untersuchungen der Fachplaner haben ergeben, dass Statik, Brandschutz, Erdbebensicherheit, Gebäudedämmung und Altlasten weit grössere Mängel aufweisen, als anfangs angenommen. Die ursprüngliche Kostenschätzung wird bei weitem nicht reichen.»

Überhaupt handle es sich beim Projekt um einen unflexiblen Altbau, der aufgrund der vielen baulichen Veränderungen in der Vergangenheit teuer rekonstruiert werde. Wenn irgendwann die Lups künden würde, wären die weiteren Möglichkeiten für Umbauten oder Umnutzungen sehr beschränkt.

«Wir haben keine Angst, dass Obwalden bei einer Annahme des Referendums als unzuverlässiger Partner dastehen würde, weil bereits Vereinbarungen mit Lups abgeschossen worden sind. Wir haben jedoch grosse Bedenken, dass wir einmal mehr bei einem öffentlichen Bauprojekt viel tiefer in die Taschen greifen müssen und dabei keinen Mehrwert erzielen», sagt Rohrer und verweist auf den Hochwasserstollen im Sarneraatal.

Denkmalschutz agiert diktatorisch

Und auch das Argument der Regierung, dass das Gebäude, wenn überhaupt, nur in einem jahrelangen Prozess aus dem Denkmalschutz befreit werden könnte, sticht bei Gregor Rohrer nicht. «Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg», ist der Sachsler Kantonsrat überzeugt.

«Der Kantonsrat kann den Bau aus dem Schutz entlassen. Nach den bereits vorhandenen, fachlichen Abklärungen ist dies nun ein rein politischer Entscheid, der danach von der Amtsstelle nicht nochmals zu hinterfragen, sondern umzusetzen ist. Und die Regierung betreibt Schwarzmalerei, wenn es immer heisst, bereits in drei Jahren ziehe die Lups weg.» Die Freiteil-Korporation sei sicher bereit, bei einer Verzögerung über eine Verlängerung der Miete für die provisorischen Lups-Unterkünfte zu reden.

Dass sich die Referendumsführer am Einfluss des Denkmalschutzes stören, ist kein Geheimnis. Dessen Aufgabe wäre beratender Natur. Sogar Projektbefürworter hätten grosse Vorbehalte gegenüber dem Verhalten der Denkmalpflege in diesem und anderen Projekten.

«Man kann doch nicht Parlament und Bevölkerung nötigen, einem Projekt zuzustimmen, nur weil scheinbare Sachzwänge keinen anderen Weg wie eben einen Neubau zulassen.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen