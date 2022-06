Oldtimer in Obwalden: So haben die Zuschauer den Anlass erlebt

«Wir sind vom Publikumsinteresse am Seifenkistenrennen überrascht worden», sagt Sebastian Schwegler vom Organisationsteam. In der Tat: Über die ganze Zeit waren 1000 Leute an der Rennstrecke, welche die 62 Kinder bewunderten. 40 als Rennpiloten ausgerüstete Knaben und Mädchen waren am Steuer, und sie bestritten insgesamt drei Läufe. Alle hätten die vier Schikanen im oberen Teil und den Zielspurt unten mehr oder weniger gut gemeistert. Schliesslich entschieden tatsächlich wenige Zehntel über den Sieg. Dem Siegerteam gehören an: Patrick Burch, Dominik Zumstein, Renzo Burch, Marco von Ah und Nico Rohrer. Sebastian Schwegler schaut voll Freude auf einen reibungslos abgelaufenen Renntag zurück. Besonders freut ihn die grosse Unterstützung. «Insgesamt haben 21 Betriebe, verschiedenste Sarner Firmen, mitgemacht, als es galt, die Kids beim Bau der Gefährte zu unterstützen.»