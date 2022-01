Obwaldner Fasnacht kann unter Auflagen durchgeführt werden

Obwalden Fasnachtsanlässe können mit Auflagen durchgeführt werden – Umzüge dürften schwierig werden Fasnachtsanlässe im Innern, wie zum Beispiel Maskenbälle, können ausschliesslich als Zertifikatsanlass durchgeführt werden. Für Umzüge sieht es aktuell eher schwierig aus. Matthias Piazza 28.01.2022, 10.23 Uhr

Nachdem die Fasnacht im Vorjahr pandemiebedingt abgesagt werden musste, kann sie in diesem Jahr unter Einhaltung der Covid-19-Verordnung des Bundes stattfinden (24. Februar bis 1. März ). Das hat eine Vertretung des Kantons Obwalden diese Woche in einem konstruktiven Austausch verschiedenen Fasnachtsorganisationen mitgeteilt, wie das kantonale Gesundheitsamt in einer Mitteilung schreibt.