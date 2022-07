Fast 600 Biker an der Töff-Blutspende auf dem Glaubenberg

Obwalden Fast 600 Biker spenden Blut auf dem Glaubenberg Die Töff-Blutspende ist längst Kult. Mehrere Hundert Bikerinnen und Biker haben sich dieses Wochenende wieder auf der Obwaldner Sonnenterrasse getroffen und solidarisch Blut gespendet. 03.07.2022, 17.44 Uhr

Tom Lüthi: «Schön, dass ich ein Teil davon sein durfte.» Bild: PD/Samuel Büttler

Bei Sonnenwetter wie aus dem Bilderbuch sind am Wochenende 589 Bikerinnen und Biker aus der ganzen Schweiz auf den Glaubenberg gefahren und haben Blut gespendet. Der ehemalige Moto2-Rennfahrer Tom Lüthi hatte die Biker aufgerufen, auch in diesem Jahr wieder vorbei zu kommen. Er hat am Samstag selbst den Panoramablick genossen und am Event Autogramme gegeben. «Ein Tag unter Bikern ist immer wieder ein Highlight – die grosse Solidarität hat mich einmal mehr beeindruckt», so Tom Lüthi. «Schön, dass ich ein Teil davon sein durfte.»

Knappe Lagerbestände im Sommer

Die Anzahl Blutspenden ist gegenüber dem Vorjahr leicht gestiegen. Für die Interregionale Blutspende SRK ist die Aktion auf dem Glaubenberg wichtig: «Gerade im Sommer kommt es immer wieder zu Engpässen, weil viele Spenderinnen und Spender in den Ferien sind», so Dr. Andreas Wicki, Leiter Blutversorgung der Interregionalen Blutspende SRK. «Danke an alle Bikerinnen und Biker, die Blut gespendet haben und uns damit helfen, die Blutversorgung in den Spitälern sicherzustellen. Ein grosser Dank geht auch an alle unsere Partner, welche uns tatkräftig unterstützen.»

Fahrspass und gute Stimmung

Das grossartige Panorama und das Programm haben gleichermassen begeistert. Highlights waren die Testfahrten auf der Passstrasse, die originale Moto2 aus der MotoGP-Weltmeisterschaft und vieles mehr. «Zusammen mit drei Kollegen bin ich zum ersten Mal auf dem Glaubenberg dabei. Ein toller Event bei Traumwetter und super Stimmung, und dazu haben wir etwas Sinnvolles getan. Blut spenden ist für mich Ehrensache» sagt Luca Weiss aus Luzern.

Die Blutspenden der Bikerinnen und Biker am Glaubenberg sind wertvoll. Vier von fünf Menschen sind in ihrem Leben einmal auf Blut oder auf Medikamente angewiesen, die aus Blut hergestellt werden. Aber nur 2,5 Prozent der Menschen in der Schweiz spenden regelmässig Blut.

Mit knapp 600 Biker war die Töff-Blutspende Glaubenberg ein voller Erfolg. Bild: PD/Samuel Büttler

Die Töff-Blutspende Glaubenberg ist eine gemeinsame Aktion des Schweizerischen Auto- und Motorradfahrer-Verbands (SAM), Moto Sport Schweiz, der Interregionalen Blutspende SRK, The Riders, POLO Motorrad und weiteren Partnern. Im nächsten Jahr 1. und 2. Juli 2023 feiert der Anlass sein 40-jähriges Jubiläum. (pd)