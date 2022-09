FDP Obwalden unterstützt nationale Energie-Petition

Obwalden FDP unterstützt Energiepetition Gemeinsam mit anderen FDP-Kantonalparteien fordert die Obwaldner FDP die sofortige Umsetzung von 15 hängigen Wasserkraftprojekten. 15.09.2022, 17.43 Uhr

Die FDP Obwalden fordert, dass die Wasserkraft in der Schweiz endlich ausgebaut wird. Deshalb unterstützt sie eine entsprechende Petition zur sofortigen Umsetzung vielversprechender Projekte. «Die Schweizer Energiepolitik steht an einem Wendepunkt. Bereits ab 2025 besteht ein Risiko für anhaltende Stromlücken», schreibt die Obwaldner Kantonalpartei in einer Mitteilung. Hinzu komme, dass der Stromverbrauch bis 2050 deutlich steige. Knapp 60 Prozent des nationalen Strombedarfs werde momentan von Schweizer Wasserkraftwerken gedeckt. «Dabei könnte es mehr sein.»