Obwalden Feuerwehr Sachseln erhält Geld für neues Löschfahrzeug Der Regierungsrat bewilligt der Gemeinde Sachseln einen Betrag von 107'694 Franken für das Ersatzfahrzeug. Die Anschaffung zahlt die Feuerwehrkasse. 28.09.2022, 17.04 Uhr

Das bestehende Kleintanklöschfahrzeug der Feuerwehr Sachseln ist mittlerweile 25 Jahre alt. «Für die Neuanschaffung stellt der Regierungsrat einen Beitrag von maximal 107'694 Franken in Aussicht. Davon werden 40 Prozent der Kosten vom Kanton übernommen», schreibt der Regierungsrat Obwalden am Mittwoch in ihrer Mitteilung.