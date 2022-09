Obwalden «Finanzielle Situation herausfordernd»: Engelberg will den Betrieb des Kursaals langfristig sicherstellen Die Gemeinde will von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch machen und die Aktien des Tourismusvereins kaufen. Martin Uebelhart Jetzt kommentieren 07.09.2022, 18.00 Uhr

Der Kursaal in Engelberg. Bild: PD

Die Einwohnergemeinde Engelberg will die Kursaal Engelberg AG vollständig übernehmen. Der Gemeinde gehören heute zwei Drittel der Aktien, ein Drittel ist im Besitz des Tourismusvereins Engelberg. Die Aktiengesellschaft war 2009 mit dem Ziel gegründet worden, den 1902 erbauten Kursaal umfassend zu renovieren. Der Verein hatte den Kursaal und die Liegenschaft eingebracht, die Einwohnergemeinde hatte sich verpflichtet, die Renovation und den Umbau mit einem Darlehen zu finanzieren. Der Tourismusverein möchte seine Aktien verkaufen. Der Aktionärsbindungsvertrag sichert der Gemeinde das Vorkaufsrecht zu, das sie nun wahrnehmen will.

Die finanzielle Situation der Kursaal Engelberg AG sei herausfordernd, schreibt der Einwohnergemeinderat in der neusten Ausgabe des Gemeinde-Infos. Die flüssigen Mittel seien knapp und die Finanzierung werde durch das Darlehen der Gemeinde und Bankkredite sichergestellt. «Diese Überschuldung war von Anfang an absehbar, denn das Darlehen der Gemeinde ist als nur bedingt rückzahlbar eingestuft worden», hält Talammann Alex Höchli fest. Die Überschuldung wird seitens der Gemeinde durch einen Rangrücktritt korrigiert. «Die Gemeinde verzichtet als Hauptgläubiger auf die Rückzahlung des Darlehens», sagt Höchli, der auch Verwaltungsratspräsident der Kursaal AG ist. So werde verhindert, dass die Gesellschaft die Bilanz deponieren müsse.

Künftige Buchungen «verheissungsvoll»

Der Einwohnergemeinderat beabsichtigt laut dem Gemeinde-Info, die Kontinuität und den Weiterbetrieb beim Kursaal langfristig sicherzustellen «Das hat für uns eine übergeordnete Bedeutung», betont Höchli. Die Kursaal AG schrieb in den vergangenen beiden Betriebsjahren je einen Verlust von rund 150’000 Franken vor Abschreibungen und Zinsen. «Diese beiden Jahre lagen voll in der Pandemie, was sich entsprechend auf den Geschäftsgang ausgewirkt hat», hält er fest. Um zu beurteilen, wie sich der Kursaal entwickle, brauche man jetzt normale Geschäftsjahre. Und diese zeichneten sich nun ab, so Höchli: «Die Buchungen für das nächste und das übernächste Jahr sehen verheissungsvoll aus.»

Die Übernahme steht laut dem Gemeinde-Info auch im Einklang mit den politischen Zielen, die der Gemeinderat im Rahmen seiner Eignerstrategie für die Kursaal AG verfolge. So strebt er ein qualitativ hochstehendes und konkurrenzfähiges Kongressangebot in Engelberg an. «Wir erwarten davon positive Impulse für die Engelberger Volkswirtschaft und den Tourismus», betont Alex Höchli. Etwa durch Übernachtungen oder Cateringaufträge für das lokale Gewerbe. Einzelne Kongresse hätten bereits für mehrere Jahre den Kursaal gebucht. «Wir möchten den Einheimischen und Gästen auch kulturell etwas bieten», betont der Talammann.

«Wir wollen attraktive Anlässe nach Engelberg bringen.»

Nach wie vor würden einheimische Vereine vergünstigte Konditionen für ihre Veranstaltungen geniessen.

Synergien will der Kursaal auch mit dem unmittelbar benachbarten Hotel Kempinksi Palace nutzen. «Das ist ein laufender Prozess», sagt Höchli. «Wir sind da auf gutem Weg und wollen die Zusammenarbeit laufend verstärken.»

Tourismusverein befragte Mitglieder

Der Tourismusverein habe eine Umfrage zur Beteiligung am Kursaal gemacht, sagt Vereinspräsidentin Martha Bächler auf Anfrage. Die Mehrheit der Mitglieder habe sich für die Veräusserung der Aktien ausgesprochen. «Als Tourismusverein haben wir nicht die liquiden Mittel, um uns an den Defiziten der Kursaal AG zu beteiligen», sagt sie. Der Verein habe lediglich Landeigentum, das statutengemäss einzig für touristische Zwecke verwendet werden könnte. Definitiv entscheiden über den Aktienverkauf werde der Tourismusverein an seiner Generalversammlung im Oktober, so Martha Bächler.

Die Einwohnergemeinde will die Aktien des Tourismusvereins laut dem Gemeinde-Info für 93’000 Franken erwerben – 33’000 Franken mehr, als die Aktien nominal wert sind. Einwohnergemeinderat und Tourismusverein erachteten den Verkaufspreis angesichts der zu berücksichtigenden Aspekte als fair und sinnvoll, heisst es weiter. Die Aktien der Kursaal Engelberg AG seien im Finanzvermögen bilanziert und der Entscheid über den Kauf liegt in der Kompetenz des Einwohnergemeinderates.

