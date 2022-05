BWZ Sarnen: SVP Motion wird als dringlich überwiesen

Obwalden Fotovoltaikanlage auf dem Dach des BWZ ist grundsätzlich unbestritten Der Kantonsrat hat die Motion der SVP «Photovoltaik auch bei öffentlichen Bauten» für dringlich erklärt. Ein Teil des Parlaments will aber den Kredit erhöhen und hofft, dass danach die Motion, die am zweiten Sitzungstag behandelt wird, keine Zustimmung findet. Philipp Unterschütz 19.05.2022, 11.22 Uhr

Das aufgestockte Berufs- und Weiterbildungszentrum Obwalden (BWZ) bekommt mit grosser Sicherheit eine Fotovoltaikanlage. Visualisierung: PD

Die Motivation war nicht überall die gleiche, schlussendlich stimmte der Kantonsrat aber der Dringlichkeit der Motion «Photovoltaik auch bei öffentlichen Bauten» von SVP-Kantonsrat Albert Sigrist (Giswil) deutlich zu. Nötig war eine Zweidrittelmehrheit von 36 Stimmen, die mit dem Resultat 45:8 klar erreicht wurde. Die Motion wird somit als letztes Traktandum am zweiten Sitzungstag am Freitag behandelt.

Einig war sich das Parlament, dass das Projekt der Aufstockung des Berufs- und Weiterbildungszentrums (BWZ) Sarnen ohne Verzögerung über die Bühne gehen soll. Damit dieses Geschäft an dieser Sitzung abschliessend beurteilt werden kann, sei die Dringlichkeit angezeigt.

Die SVP will mit der Motion der Regierung den klaren Auftrag erteilen, auf dem ganzen Dach des aufgestockten BWZ eine Fotovoltaikanlage zu installieren. In der Motion hatte Albert Sigrist dem Kanton eine «Vogel-Strauss-Politik» vorgeworfen: Es könne nicht sein, dass der Staat mit Vorschriften und neuen Energieberatungsfachstellen die sogenannte Energiewende zelebriere, aber wenn er selber baue, sämtliche guten Vorsätze aussen vorlasse. Dass die Regierung eine Fotovoltaikanlage in der vorberatenden Kommission versprochen hat, ist für ihn nicht genug. Die SVP will der Regierung einen klaren Auftrag erteilen. Wenn das Parlament jetzt einfach einen höheren Kredit bewillige, ohne explizit zu sagen wofür, könne die Regierung mit dem Geld machen, was sie wolle. «Ein Protokolleintrag aus der Kommission ist nicht verbindlich. Was macht Regierungsrat Josef Hess dann? Und die anderen Regierungsräte könnten ja anderer Meinung sein. Mit der Motion macht der Kantonsrat Nägel mit Köpfen.»

Andere Parteien setzen auf Vertrauen

«Verschiedene Wege führen nach Rom», sagte Kommissionspräsident Reto Wallimann (FDP, Alpnach). Die vorberatende Kommission sei einstimmig für die Fotovoltaikanlage auf dem Dach des BWZ gewesen. «Für uns wäre es mit dem Protokolleintrag erledigt gewesen. Die SVP hat kein Vertrauen in die Regierung.» Auch Wallimann unterstützte aber die Dringlichkeit. Das Thema BWZ wird heute in einem späteren Traktandum, bei dem es um den Kredit geht, behandelt. Mit einem Änderungsantrag wird eine Erhöhung des ursprünglich beabsichtigen Kredites von 2,45 Millionen Franken auf 3 Millionen beantragt, um die Fotovoltaikanlage realisieren zu können.

Auch die anderen Sprecher unterstützten den Dringlichkeitsantrag aus dem gleichen Grund. Würde der höhere Kreditantrag angenommen, gehen sie offenbar davon aus, dass die Motion, die erst tags darauf behandelt wird, dann obsolet ist. Einzig die CSP-Vertreter stimmten gegen die Dringlichkeit.

Marcel Jöri (CVP/Mitte, Alpnach) sagte an die Adresse der SVP, er gratuliere der Partei. Ihre Motion dokumentiere, dass sie erneuerbare Energien unterstütze. Er hoffe, das sei dann auch bei künftigen Vorhaben, wenn es um Budget und Kosten gehe, der Fall. «Die CVP/Mitte hat Vertrauen in Baudirektor Josef Hess und die Regierung, dass der Auftrag umgesetzt wird», wenn das Parlament dem höheren Kredit zustimme, so Marcel Jöri.

Baudirektor Josef Hess bekräftigte, dass auch die Regierung vorwärts machen wolle und deshalb nichts gegen die Dringlichkeit einzuwenden habe. Er wies auf das Klimakonzept hin, dass die Regierung nun in die Vernehmlassung schicke. Darin sei auch festgehalten, dass bis 2035 80 Prozent der kantonalen Gebäude über eine eigene Fotovoltaikanlage verfügen sollen.