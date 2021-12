Obwalden Franz Röthlin, Chefexperte der Schreiner, tritt zurück 18 Jahre lang war der Kernser Franz Röthlin Chefexperte bei den Schreinern. Jetzt hängt er die Berufsbildung an den Nagel, um sich einer neuen Berufung zu widmen. Daniel Schwab, apimedia 20.12.2021, 17.30 Uhr

Franz Röthlin (links) und Obwaldens Bildungsdirektor Christian Schäli anlässlich der Zebi in Luzern. Bild: PD/ Apimedia

Der 11. November 2021 war für Franz Röthlin ein ganz besonderer Tag. Nicht wegen der Fasnacht, die traditionell an diesem Datum lanciert wird. Der Kernser wurde an der Zebi-Eröffnungsfeier in Luzern nach 18 Jahren als Chefexperte der Unterwaldner Schreiner offiziell verabschiedet. Er geht aber nicht etwa in Pension. Mit 52 Jahren gehört er schliesslich noch lange nicht zum Altholz. «Ich verlagere meinen Schwerpunkt», umschreibt er es beinahe poetisch.

Vergangenes Jahr reduzierte er sein Pensum bei seinem Arbeitgeber Topakustik AG in Lungern von 100 auf 20 Prozent, ist also nur noch einen Tag pro Woche in der Branche tätig. Röthlin: «So macht es wenig Sinn, weiterhin als Chefexperte zu walten.» In den restlichen 80 Prozent steht er nun als Wildhüter für den Kanton Obwalden im Einsatz. «Als sich mir dieses Türchen öffnete, konnte ich unmöglich ablehnen», erklärt der passionierte Jäger.

Startschuss im Dezember

Es sei also kein Entscheid kontra Schreiner-Nachwuchs gewesen, sondern eine Herzensangelegenheit. Denn die Expertentätigkeit bereitete ihm stets viel Freude. Auch wenn er 1998 eher zufällig – durch eine Vakanz im Expertenteam – reingerutscht sei. Sechs Jahre später trat der damalige Chefexperte zurück. Der Job reizte Röthlin und so übernahm er die Leitung des 13-köpfigen Expertenteams.

Eine vorwiegend administrative Aufgabe, die einen Aufwand von 50 bis 80 Stunden mit sich brachte und jeweils im Dezember startete. Prüfungsabläufe organisieren, Experten einteilen, Aufgebote verschicken, Prüfungs- und Bewertungsunterlagen bereitstellen. Nach den Prüfungen, wenn die Experten ihre Bewertungsblätter abgegeben hatten, mussten diese kontrolliert und ins System eingetragen werden. Das Prozedere galt aber nicht nur für das Qualifikationsverfahren am Ende der Lehre, sondern auch für die Teilprüfungen, welche die Lernenden gegen Ende des 3. Lehrjahres absolvieren. Insgesamt gingen jährlich rund 40 Lernende über Röthlins Schreibtisch.

Sinkende Lehrlingszahlen

Was hat sich in dieser Zeit verändert? «Früher mussten die Lernenden bei der LAP ein kleines Möbelstück herstellen», erinnert sich Röthlin. Eine Arbeit, mit der ein Lernender eines Fensterherstellers möglicherweise gar nie konfrontiert wurde. Die Individuelle Praktische Arbeit (IPA) trage den Fähigkeiten des Lernenden und der Ausrichtung des Lehrbetriebs besser Rechnung, ist Röthlin überzeugt. Eine weitere Anpassung: Heute muss die Arbeit ausführlich dokumentiert werden. «Ich hatte zu Beginn etwas Bedenken, junge Handwerker zur Computerarbeit zu nötigen, doch der Umgang mit dem PC gehört heute einfach dazu, in der Schule wie im Berufsleben.»

Ausserdem habe die Schreinereibranche mit sinkenden Lehrlingszahlen zu kämpfen, werden doch nur noch rund halb so viele junge Schreiner ausgebildet wie vor etwa 25 Jahren. Der Einbruch sei aber bei weitem nicht so stark wie in anderen handwerklichen Berufen, hält Röthlin fest. «Das Schreinerhandwerk geniesst gerade in ländlichen Regionen immer noch ein recht hohes Ansehen.» Erfreulich sei auch die Tatsache, dass heute in Ob- und Nidwalden jedes Jahr zwei bis drei junge Frauen in die Schreinerlehre starten.

Ein erhabenes Gefühl: QV-Feiern als Highlight

Befragt nach den schönsten Momenten der letzten 18 Jahre, nennt Röthlin, ohne zu zögern, die QV-Feiern. «In die strahlenden Gesichter der Lernenden und ihrer Eltern zu blicken, ist schon ein erhebendes Gefühl. Ebenso mitzuerleben, dass schulisch schwächere Kandidaten die Prüfung bestehen und hinterher im Arbeitsmarkt ausgezeichnet funktionieren.» Apropos Zukunft: Um einen reibungslosen Wechsel auf dem Chefexperten-Posten zu gewährleisten, wird Franz Röthlin seinem Nachfolger Lucky Röthlin – die übrigens nicht miteinander verwandt sind – bis und mit QV 2022 zur Seite stehen. Dann ist das Kapitel «Berufsbildung» für den Wildhüter endgültig abgeschlossen.