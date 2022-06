Obwalden Frauenpower an der Spitze: 45 Maturandinnen und Maturanden konnten ihr Zeugnis entgegennehmen Dieser Maturajahrgang war geprägt von Corona. 45 Maturanden der Kantonsschule Obwalden konnten am Samstag ihr Reifezeugnis in Empfang nehmen. Und wieder richtig feiern. Marion Wannemacher Jetzt kommentieren 25.06.2022, 19.49 Uhr

Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 6a der Kantonsschule Obwalden erhalten ihre Maturazeugnisse. Bild: Nadia Schärli (Sarnen, 25. Juni 2022)

Leicht hatte es dieser Maturajahrgang der Kantonsschule Obwalden gewiss nicht. Unterricht mit Masken, Distanz im Schulzimmer, ausgefallene Exkursionen, keine Studienreise ins Ausland. Die Maturandinnen und Maturanden waren von den Auswirkung der Pandemie gezeichnet.

Gemeinsame Freude über das erreichte Ziel. Bild: Nadia Schärli (Sarnen, 25. Juni 2022)

«Dieses Jahr war der Druck besonders spürbar», konstatierte Alois Amstutz, Präsident der Maturitätsprüfungskommission, an der Maturafeier am Samstag. Ein Rückzieher im Vorfeld, ein Ausschluss wegen unerlaubter Hilfsmittel, eine Maturandin, die ganz kurz vor der Prüfung nahe am Aufgeben war, einer der sich in der Zeit vertan hatte und zu spät kam, zwei Wackelkandidaten. «Aber von 49 haben 45 bestanden», sagte Amstutz, der aus seinem Amt als Präsident scheidet.

Nach der Maturafeier der Kantonsschule Obwalden. Bild: Nadia Schärli (Sarnen, 25. Juni 2022)

Und diese 45 konnten richtig feiern: Keine Stühle auf Abstand, alle Klassen und Angehörigen in einem Raum. Ein Apéro mit Anstossen und Häppchen und rundum strahlende Gesichter. Besonders stimmungsvoll fiel auch der musikalische Rahmen aus: Die Alpnacher Band Red Lily zeigte ihre Bandbreite von Funk über Rock bis Folk und berührte die Feiernden.

Sie haben ihr Maturazeugnis erhalten Amstutz Alessio, Sachseln

Baumgartner Lars, Kerns

Bellwald Dario, Sachseln

Blättler Julia, Lungern

Burch Céleste, Kerns

Burch Darius, Kerns

Burch Jeremias, Sachseln

Burch Patricia, Giswil

de Sousa Moreira Céline, Alpnach Dorf

Dillier Mona, Sarnen

Dürr Sina, Sachseln

Durrer Sven, Kerns

Ettlin Anna, Kerns

Ettlin Fiona, Kerns

Ettlin Nicolas, Sarnen

Halter Julia, Alpnachstad

Hard Marvin, Alpnach Dorf

Hartmann Lynn, Sachseln

Hofer Janne Matteo, Sachseln

Huber Jens, Ramersberg

Huwyler Alexander, Sarnen

Imfeld Laurin, Lungern

Infanger Andor, Sarnen

Knubel Adrian, Lungern

Krummenacher Sari, Sarnen

Limacher Matteo, Sarnen

Lovrinovic Lorena, Sarnen

Lubura Emily, Sarnen

Mathis Anna Maria, Ramersberg

Meyer Julia, Lungern

Neiger Joy, Sachseln

Nobile Caterina, Sarnen

Prinsen Julienne, Kägiswil

Rietveld Ronja, Sarnen

Rohrer Sandro, Giswil

Schmidli Daniel José, Giswil

Sigg Simon, Sachseln

Spichtig Lena, Sachseln

Spichtig Michèle, Sachseln

Surek Janina, Sarnen

Unternährer Mike, Sachseln

Vogel Karin, Alpnach Dorf

von Moos Lara, Flüeli-Ranft

Wallimann Manisha, Alpnachstad

Zumstein Luciano, Wilen

«Blumen und Emotionen» nach jahrelangem Drücken der Schulbank

Rektor Patrick Meile bezog sich in seiner Ansprache auf die Maturazeitung, die die Macher mit dem Titel «emotionslos» versehen hatten. Dieser habe bei ihm Verunsicherung hervorgerufen, bekannte Meile.

«Mir ist bewusst geworden, dass wir zwar endlich die zwei Jahre Corona hinter uns haben, aber die Folgen davon noch nicht ausgestanden haben.»

Er hinterfragte, ob die Maturandinnen und Maturanden unter der Maske Emotionen abgelegt oder gar verloren hätten. Patrick Meile führte aus, wie wichtig Emotionen und emotionale Intelligenz seien. An diesem Tag gehe es nach jahrelangem Drücken der Schulbank um das wohlverdiente Maturazeugnis. «Das Erreichen dieses Ziels verdient Blumen mit Emotionen.» Es sei der Zeitpunkt zum Geniessen, sich zu freuen und stolz zu sein, betonte er. Durch den Abschluss der Maturaprüfungen sei ihnen der Durchbruch zur Gesellschaftsreife und Studierfähigkeit gelungen mit dem freien Zugang zu Universitäten und Hochschulen.

«Mit dem Maturazeugnis stehen euch fast alle Wegen offen», sagte Patrick Meile. Es gelte nun, diese Freiheit zu geniessen, in die richtigen Bahnen zu lenken und die erworbenen Kompetenzen wie Verantwortung und Selbstdisziplin mit emotionaler Intelligenz unter Beweis zu stellen und zu zeigen.

Was hat eine Schule mit einem Bienenstock gemeinsam?

Rund 8000 Lektionen und 5000 Zimmerwechsel hätten die jungen Frauen und Männer in ihren sechs Jahren auf der Kantonsschule absolviert, errechnete Bildungsdirektor Christian Schäli. Er zog Parallelen zu einem persönlichen Erlebnis von vor einem Jahr, als sich ein Bienenschwarm in seinen Garten verirrt und sich schliesslich geordnet an seinem Sonnenschirm zu einer Traube versammelt hatte. Ein Imker hatte diese schliesslich in seinen Bienenstock umgesiedelt und für das Volk gesorgt.

Schäli verglich die umherschwirrenden Bienen mit den damaligen Erstklässlern, beschrieb die Phase der Konsolidierung, in der der Klassengeist gewachsen sei, vieles Sinn und Struktur erhalten habe. Über die Jahre hätten sich die Schülerinnen und Schüler zur Reife entwickelt. Nun befänden sie sich in einer privilegierten Position wie die Bienen im Bienenstock.

«Sie sind privilegiert, sich weiter entwickeln zu können», ermutigte Schäli die Absolventen. Und nannte dies gleichzeitig auch eine Verpflichtung. Die Welt sei auf Leistungsträgerinnen und Leistungsträger angewiesen, die bereit seien, für die Gesellschaft Verantwortung zu tragen und innovative Lösungen zu entwickeln.

Eine launige Rede hielt Mona Dillier im Namen ihres Jahrgangs. Vom Halbkanton Obwalden kam sie auf die Frage, ob dann die Kantonsschule auch eine «Halb-Kantonsschule» sei. Die Sarnerin betonte, dass halb für sie «ein sympathisches Prädikat, eine Auszeichnung, eine liebevolle Verkleinerung» sei. Sie unterstrich, dass die «Halbkantonsschule» nicht nur eine kalte Institution für blosse Wissensvermittlung ist. Sie nannte sie «ein zweites Daheim über Jahre, die wir mit halb lachendem und halb weinendem Auge verlassen.»

