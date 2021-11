Obwalden Geld aus Kirchen gestohlen: Opferstockdieb wurde gefasst Die Polizei hat in Sachseln einen Mann festgenommen, der mutmasslich mehrfach Opferstockdiebstähle begangen hat. Florian Pfister 19.11.2021, 18.37 Uhr

Seit Oktober wurden in Sachseln in mehreren Kapellen und Kirchen Opferstöcke gestohlen. Ermittlungen zu Folge handelte es sich mehrere Male um die gleiche männliche Person, welche jeweils die Kapellen und Kirchen aufsuchte und Geld in bislang unbekannter Höhe entwendete.