Obwalden Gemeinde Kerns hat ab dem 1. April einen neuen Bau- und Infrastrukturleiter Die Stelle übernimmt René Anderegg, welcher Beat Flück ersetzt. Die Gemeinde Kerns hat fürs kommende Jahrzehnt zahlreiche Infrastrukturprojekte in Planung. 02.03.2021, 10.05 Uhr

René Anderegg, übernimmt die Bereichsleitung Bau & Infrastruktur der Gemeinde Kerns. Bild: PD

(sok) Wie die Gemeinde Kerns mitteilt, übernimmt René Anderegg aus Alpnach Dorf am 1. April die Stelle des Bereichsleiter Bau & Infrastruktur in der Gemeinde Kerns. Er ersetzt Beat Flück, welcher zu diesen Zeitpunkt die Leitung der Abteilung Tiefbau & Umwelt übernimmt, heisst es in einer Medienmitteilung der Gemeindeverwaltung vom Dienstag. Derzeit ist René Anderegg im Bereich Baumanagement bei der Schärli Architekten AG in Luzern tätig.