Obwalden Gibt's bald neue Angebote? Kanti Sarnen sucht neue Betreiberfirma für die Mensa Weil die bisherige Betreiberin ZFV gekündigt hat, läuft die öffentliche Ausschreibung für eine Betriebsführung mit einem neuen Konzept. Philipp Unterschütz

Seit 2011 betreibt die Zürcher Genossenschaft ZFV-Unternehmungen die Mensa der Kantonsschule Sarnen. Nicht zuletzt als Folge der Pandemie, welche die Gastrowelt durchgeschüttelt hat, kündigte das Unternehmen den Vertrag mit dem Kanton Obwalden, die Mensa sei zu den bisherigen Konditionen nicht mehr zu führen.

Im Amtsblatt wurde deshalb kürzlich die öffentliche Ausschreibung für einen neuen Betreiber publiziert. «Die Betriebsführung erfolgt auf eigene Rechnung und beginnt am 1. Februar 2022. Die Betreiberfirma bringt Erfahrung in der Gemeinschaftsverpflegung mit.» So lautet die kurze Einführung mit der Einladung für Interessierte, die Dokumentation mit den Rahmenbedingungen anzufordern.

Nachhaltige und gesunde Auswahl für die Gäste

Natürlich hat der Kanton so seine Vorstellungen über eine künftige Betreiberfirma. Interessenten seien eingeladen, ihre Konzepte einzugeben, sagt Peter Gähwiler, Departementssekretär im Obwaldner Bildungs- und Kulturdepartement. «Mit der Ausschreibung wollen wir auch lokalen Anbietern eine Chance geben. Eine Erwartung ist, dass die Schülerinnen und Schüler eine Auswahl haben.» Gemeint ist damit insbesondere auch, dass trotz aller Nachhaltigkeitskriterien es in Obwalden nicht zur Diskussion steht, nur ein vegetarisches Angebot zu führen.

Das sei bisher auch nie ein Thema für die Mensa an der Kanti Sarnen gewesen, sagt Peter Gähwiler. Der Kanton wünsche aber auch im neuen Angebot eine gesunde, nachhaltige Ernährung. Die ZFV-Unternehmungen hatten kürzlich an der Uni Luzern, wo sie ebenfalls die Mensa betreiben, für Wirbel gesorgt. Ihr umstrittenes Konzept für eine ausschliesslich fleischlose Ernährung erlitt schliesslich Schiffbruch.

Preise müssen konkurrenzfähig sein

In der Mensa müsse auch «die Pflege des sozialen Moments» möglich sein, so Peter Gähwiler weiter zur Ausschreibung. Preislich wird ein erschwingliches Angebot erwartet. «Es macht keinen Sinn, wenn die Menus wesentlich mehr kosten als Fastfood, die Preise müssen konkurrenzfähig sein und die Betreiber müssen sich überlegen, zu welchem Preis sich die Schülerinnen und Schüler in der Mensa verpflegen», meint Peter Gähwiler.

Die Mensa der Kanti Sarnen hat rund 180 Sitzplätze und ist öffentlich. Die letzten 10 Jahre gab es keine Subventionen vom Kanton, die ZFV-Unternehmungen mussten anderseits auch keine Miete für Küche und Räumlichkeiten zahlen.

Hinsichtlich der neuen Ausschreibung wurde die Schülerschaft nicht explizit um ihre Meinung und Wünsche gefragt. «Es gibt die Betriebskommission, wo die jungen Leute ein gewisses Mitspracherecht haben», erklärt Peter Gähwiler. Die bisherigen Betreiber hätten jeweils Umfragen gemacht und die Rückmeldungen seien gut gewesen.

Vergabe noch dieses Jahr

Momentan laufen nun die Besichtigungen mit interessierten Betreiberfirmen, damit diese danach ihre Konzepte einreichen können. Ziel ist laut Peter Gähwiler, den Auftrag noch dieses Jahr zu vergeben. Beraten wird der Kanton dabei von der Beratungsfirma lbk + partner, Spiez, welche schon die Vergabe 2011 an die ZFV begleitet hatte und die Verhältnisse in Sarnen bereits kennt.

Die Kanti Sarnen hatte lange keine eigene Mensa. Erst im Zusammenhang mit dem Bildungsgesetz, das im August 2008 in Kraft trat, beauftragte der Kantonsrat die Regierung, eine Mensa zu schaffen. Zuerst betrieb der Verein Zäme Zmittag eine solche in der alten Scheune neben dem Gymi. Mit dem Neubau der Kanti folgte dann nach einer Ausschreibung 2011 die eigene Mensa.