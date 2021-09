Obwalden Gisin gewinnt das Vier-Seen-Duell Am ersten Vier-Seen-Duell auf der Melchsee-Frutt hat das Team von Viktor Röthlin das Nachsehen gehabt. 21.09.2021, 10.16 Uhr

Dominique Gisin und Viktor Röthlin sind beim ersten Vier-Seen-Duell gegeneinander angetreten.

Der Herbst hat sich von seiner schönsten Seite gezeigt, als am vergangenen Samstag um Punkt 11 Uhr je 50 Läuferinnen und Läufer auf der Melchsee-Frutt und beim Trübsee zum Vier-Seen-Duell gestartet sind. Angeführt durch ihre Teamcaptains, Abfahrts-Olympiasiegerin Dominique Gisin und Marathon-Europameister Viktor Röthlin, nahm die gut gelaunte Läuferschar die 14,3 Kilometer lange Strecke auf der Route der Vier-Seen-Wanderung in Angriff. Der Spass in den beiden Gruppen und das Geniessen der Seenplatte war dabei genauso wichtig wie der Kampf um jeden Meter – oder auch um jede Sekunde.

Im Bereich der Engstlenalp – oder je nachdem direkt am Wegrand des türkisblauen Engstlensees – fand das Kreuzen der beiden Teams statt. Und genau dort wurde ersichtlich, was dieses neue Rennformat im Herzen der Schweiz einzigartig macht. Die sich duellierenden Teams klatschten sich gegenseitig ab und wünschten sich weiterhin viel Spass und gute Beine. An beiden Zielorten bildete sich eine glückliche Läuferschar, welche zuwartete, bis auch das letzte Teammitglied angekommen war.

Weitere Duelle mit anderen Sportarten

Beim Zusammenkommen nach dem Rennen im Hotel Bellevue-Terminus in Engelberg feierten die Teams bei einem gemütlichen Nachtessen ihren neuen Laufsportevent. Es wurde diskutiert, gefachsimpelt und analysiert, welches Team wohl den Sieg für sich beanspruchen kann. Am Ende wurde es zu einem richtigen Herzschlagfinale. Auf den 1430 Kilometern, welche beide Teams gesamthaft bewältigten, schaffte das Team Engelberg-Titlis den Sieg des ersten Vier-Seen-Duells.

Dominique Gisin feierte zusammen mit ihrem Team, und das Team Melchsee-Frutt zeigte sich als fairen Verlierer. Teamcaptain Viktor Röthlin freue sich aber schon jetzt auf die Revanche im nächsten Jahr. «Weitere Vier-Seen-Duelle werden folgen, denn dieser Event kann beliebig mit anderen Sportarten ausgebaut werden», liessen Bettina Hübscher, Verwaltungsratspräsidentin der Sportbahnen Melchsee-Frutt und Andres Lietha, Direktor Engelberg-Titlis Tourismus, verlauten. (pd/lur)