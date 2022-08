Obwalden Gleich drei Engelberger messen sich am Schwingfest in Pratteln im Steinstossen Die Startplätze für die Wettkämpfe der Steinstösser am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Pratteln sind begehrt. Gleich drei Engelberger haben die Qualifikation aber geschafft. Beat Christen Jetzt kommentieren 24.08.2022, 05.00 Uhr

Steinstossen gehört wie Schwingen und Hornussen zu den urtümlichsten Schweizer Sportarten. Historiker sind überzeugt, dass Steinstossen gar zu den ältesten sportlichen Betätigungen der Menschheit gehört. Immer dann, wenn ein Grossanlass wie ein Unspunnen-Schwinget oder wie am kommenden Wochenende in Pratteln ein Eidgenössisches Schwing- und Älplerfest ansteht, rückt die Disziplin Steinstossen ins Rampenlicht. Unvergessen bleiben jene Wettkämpfe, als mit Sepp Ambauen aus Beckenried ein Steinstösser aus der Region während Jahren diese Sportart beherrschte.

Sie treten am Eidgenössischen in Pratteln im Steinstossen an (von links): Simon Schleiss, Toni Küng und Damian Schleiss. Bild: Beat Christen (Engelberg, 22. August 2022)

Seit 2017 wird auch der Sport auch in Engelberg betrieben. Auslöser dafür war ein Besuch am Unspunnenfest des gleichen Jahres, verbunden mit dem Wunsch der beiden ehemaligen Fussballer Simon Schleiss und Toni Küng, eine Sportart zu betreiben, die nicht alle ausüben. «Martin Christen hat uns in die Geheimnisse dieser Sportart eingeweiht», erinnert sich Damian Schleiss, der Dritte im Bunde der Engelberger Steinstösser. Aus Spass wurde sehr schnell Ernst und mit dem Obwaldner Martin Jakober stand den drei Engelbergern fortan ein erfahrener Steinstösser mit Rat und Tat zur Seite.

«Kraft ist bei unserer Sportart das Eine. Technik ist das Andere und ebenso wichtig»

, sagt Simon Schleiss. Gerade dann, wenn es darum geht, den 83,5 Kilogramm schweren Unspunnenstein über den Kopf zu stemmen. «Hat man erst einmal das geschafft, ist dann der Anlauf und die Wurftechnik nochmals eine andere Geschichte», so Damian Schleiss, der sich zusammen mit seinem Cousin Simon in Pratteln für den Wettkampf mit dem Unspunnenstein qualifizieren konnte.

Qualifikation mit dem Mythenstein

Nochmals eine andere Wurftechnik wendet Toni Küng an. Der 31-Jährige hat sich für das Eidgenössische mit dem 40 Kilogramm schweren Mythenstein qualifiziert. «Der Mythenstein wird vom Stand aus und mit einer Hand möglichst weit gestossen», beschreibt Küng den Unterschied der Stosstechnik.

Dass sich gleich drei Engelberger nach den obligatorischen Qualifikationswettkämpfen einen Platz im 24-köpfigen Teilnehmerfeld pro Kategorie am Eidgenössischen gesichert haben, schreiben sie dem konsequenten Training zu. «Wir trainieren viermal in der Woche», verrät Damian Schleiss und ergänzt, dass die vier Trainings auch im Winter in der Agenda einen festen Platz haben. Diese konsequente Haltung zahlt sich jetzt mit der Dreifach-Besetzung in Pratteln aus. Nur die Aargauer Gemeinde Herznach stellt mit fünf Steinstössern noch mehr Athleten.

Die letzten Wettkämpfe haben gezeigt, dass sich die drei Engelberger Steinstösser in ihren Kategorien nicht zu verstecken haben. «Mit der Qualifikation haben wir unser primäres Ziel erreicht. Am Eidgenössischen ist ein Top-Ten-Platz das Ziel», lautet die Vorgabe für Damian Schleiss mit dem Unspunnenstein. In der gleichen Kategorie strebt Simon Schleiss ein Top-15-Resultat an, während es Toni Küng mit dem 40 Kilogramm schweren Mythenstein seinem Kameraden Damian Schleiss gleichtun möchte und sich unter den zehn Besten dieser Kategorie qualifizieren will.

