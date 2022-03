Grossbrand in Alpnach: Das sagen Feuerwehr und Polizei Obwalden

Obwalden Grossbrand in Alpnach: Alle drei zerstörten Häuser gehören der Schmid Parkett AG Das Unternehmen verliert bei dem Brand ein Wohnhaus und eine Werkstatt. Wie es zu dem Brand kam, ist bisher noch nicht bekannt. Bei den Löscharbeiten verletzten sich vier Feuerwehrleute. Manuel Kaufmann Jetzt kommentieren 29.03.2022, 17.26 Uhr

Es brannte lichterloh am Montagabend an der Brünigstrasse in Alpnach. Drei Gebäude standen in Vollbrand und wurden komplett zerstört. Bei den betroffenen Gebäuden handelt es sich um ein Wohnhaus und zwei Nebengebäude der Schmid Parkett AG. Zum Zeitpunkt des Brandes befand sich eine Person im Wohnhaus. Diese konnte durch Passanten unverletzt aus dem Haus evakuiert werden. Eine weitere Person stürmte laut Angaben der Polizei in das brennende Haus, um mehrere Katzen zu retten. Dabei verletzte sich die Person leicht.

Video: Leserreporter

Video: Robi Hess