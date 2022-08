200-Jahre-Jubiläum «Die Schulden haben die Gemeinde in den finanziellen Ruin getrieben»: Der Alpnacher Kirchenbau ergibt ein gewaltiges Theater Unglaublich, welche Opfer die Gemeinde Alpnach vor 200 Jahren beim Bau der heutigen Kirche erbracht hat. Ein Jubiläumsspiel schildert das Abenteuer. Romano Cuonz Jetzt kommentieren 17.08.2022, 16.53 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Autor Oski Langensand (links) und Regisseur André Mathis bespielen zum 200-Jahr-Jubiläum die Alpnacher Pfarrkirche. Bild: Romano Cuonz (Alpnach, 16. August 2022)

Mit seinen 91 Metern ist der Kirchturm der schmucken Alpnacher Pfarrkirche Sankt Magdalena schweizweit der vierthöchste Sakralbau. Kein Wunder, setzen Autor Oski Langensand und Regisseur André Mathis über das Jubiläumsspiel zu «200 Jahre Kirche Alpnach» den Titel «Yysä Turm lyychted wyyt is Land!» Alpnacherinnen und Alpnacher sind zu Recht stolz auf ihr Gotteshaus. Was aber nur noch wenige, geschichtsinteressierte Leute wissen: Die Menschen im Pilatusdorf mussten für den Kirchenbau Frondienst leisten und die Kirchgemeinde wäre ob diesem Unternehmen schier an den Bettelstab gekommen.