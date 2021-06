Grundstückschätzung: Obwalden will neue Software

OBWALDEN Grundstücke sollen mit neuer Software auf ihren Wert geschätzt werden Die aktuelle Software zur Grundstückschätzung wird im Oktober eingestellt. Der Regierungsrat schlägt eine einheitliche Lösung vor. Der Objektkredit beträgt 1,35 Millionen Franken. Florian Pfister 10.06.2021, 17.49 Uhr

Es braucht ein neues Programm zur Schätzung von Grundstücken, wie der Regierungsrat des Kantons Obwalden in einer Mitteilung schreibt. Momentan verwendet die Steuerverwaltung eine Software, um Grundstücke auf ihren Wert zu schätzen. Die Anwendung wird jedoch ab Oktober 2021 nicht mehr weiterentwickelt und der Support eingestellt. Auch andere Kantone müssen eine neue Software anschaffen. Die Bewertungsmethode und die Prozesse sollen dabei in Zukunft in den Kantonen möglichst ähnlich sein.