Obwalden Gülle stinkt zwar – ist aber ein immer wertvollerer Nährstoff Jetzt sind sie wieder unterwegs mit den Güllefässern. Landwirte bringen auf ihrem Land den Hofdünger aus – mit geruchlichen Konsequenzen. Doch ab 2024 treten neue Gesetzesbestimmungen in Kraft, welche auch das Konfliktpotenzial senken. Philipp Unterschütz 01.06.2022, 16.00 Uhr

Es stinkt kaum. Auch wenn Beat Windlin mit seinem Traktor in unmittelbarer Nähe vorbeifährt und Gülle verteilt, halten sich die Geruchsstoffe doch in unerwarteten Grenzen. Zum einen liegt das an den geradezu idealen Bedingungen, es hat kaum Sonne und ist nicht heiss, es gibt keinen Wind und das Land ist leicht feucht. Zur Hauptsache ist es aber der Methode zu verdanken, die Beat Windlin auf seinem Milchwirtschaftshof Huwel in Kerns anwendet.

Traktor mit Schleppschlauchverteiler auf dem Hof Huwel in Kerns. Bild: Philipp Unterschütz (Kerns, 13. Mai 2022)

Den Hofdünger – wie die Landwirte gerne sagen – bringt Windlin nämlich so geruchsarm wie möglich aus. Er fährt mit seinem Traktor, der mit einem Schleppschlauchverteiler ausgerüstet ist, Runden auf seinem Land. Dabei spritzt die Gülle nicht zuerst durch die Luft, was eben geruchliche Folgen hat, sondern sie wird direkt auf dem Boden ausgebracht. Die Gülle wird aus einem am Rand des Landes stehenden 10'000 Liter fassenden Güllefass in die sogenannte Feldrandverschlauchung gepumpt. Dieser Schlauch, der am Traktor nachgezogen wird, versorgt den Schleppschlauchverteiler mit dem Hofdünger. 25 Kubikmeter werden pro Hektare verteilt.

Aus diesen Fasswagen wird die Gülle in die Feldrandverschlauchung gepumpt. Bild: Philipp Unterschütz (Kerns, 13. Mai 2022)

Schleppschlauchverteiler bringen Vorteile

Landauf, landab sind die Landwirte nun unterwegs und bringen Gülle aus. Wie der Besuch in einem anderen Quartier in Kerns zeigt, hat das althergebrachte Ausbringen mit dem Breitverteiler markant stärkere Geruchsfolgen. Doch ab 2024 können viele Anwohner von landwirtschaftlichen Flächen buchstäblich aufatmen. Dann wird nämlich auf den meisten ebenen Flächen das System mit dem Schleppschlauch obligatorisch.

Gülle ausbringen mit Schleppschlauch auf dem Hof Huwel in Kerns. Der schwarze Schlauch, der nachgezogen wird, versorgt den Verteiler mit der Gülle. Bild: Philipp Unterschütz (Kerns, 13. Mai 2022)

Bei der Begehung auf dem Hof von Beat Windlin erklären Daniel Blättler, Geschäftsführer des Bauernverbandes Nidwalden, Obwalden und Uri, sowie André Windlin, Chef des Obwaldner Amts für Landwirtschaft, dass die Schleppschlauchmethode weniger Geruch verursacht, weil die Ausscheidung von Ammoniak, also dem Stoff, den man riecht, verringert wird. Und die Methode habe noch einen Vorteil: Weil hinter dem Traktor nicht das tonnenschwere Güllefass nachgezogen wird, kommt es zu weniger Bodenverdichtung. Das Land wird weniger belastet und erholt sich schneller.

Bauernverband mahnt zu Rücksichtnahme

André Windlin, Leiter Amt für Landwirtschaft OW.

Das Güllen hat aber ein Imageproblem, der Geruch birgt Konfliktpotenzial. Verantwortungsbewusste Landwirte verzichten darauf, in der Nähe von Wohnquartieren am Feierabend oder am Samstag Gülle auszubringen und Bewohner mit dem Geruch zu «beglücken». «Wir Bauernverbände machen die Landwirte immer wieder darauf aufmerksam, Rücksicht zu nehmen», betont Daniel Blättler. Die meisten hätten schon Zeit, etwas vor- und nachzugeben. «Probleme kann es am ehesten bei Betrieben geben, die auf den Nebenerwerb angewiesen sind und der Landwirt auswärts arbeitet, um ein Nebeneinkommen zu generieren.»

Daniel Blättler, Geschäftsführer Bauernverband NW OW UR.

Am wichtigsten ist für die beiden Landwirtschaftsvertreter aber der Umstand, dass die Bauern nicht einfach die Gülle ihrer Nutztiere irgendwo ausbringen, um sie loszuwerden. «Die Landwirtschaft entzieht dem Boden Nährstoffe für die Nahrungsmittelproduktion. Alles, was in die menschliche Ernährung geht, kommt aber nicht zurück, sondern wird über die Abwasserreinigung entsorgt», erklärt André Windlin. «Beim Gülleaustrag werden dem Boden Phosphor und Stickstoff zurückgegeben. Gülle ist ein wichtiger Bestandteil im Kreislauf der Nahrungsmittelproduktion. Der Erhalt der Fruchtbarkeit des Bodens wird mit Gülle erhalten und gefördert.»

Heimische Gülle ist begehrter geworden

Durch den Hofdünger können die Landwirte zudem eigene Produkte verwerten. Mit der Gülle gibt man nebst Stickstoff und Phosphor unter anderem auch organische Substanz dem Boden zurück und die Bauern müssen nicht auf chemisch-synthetische Düngemittel zurückgreifen. Bei der Herstellung von Mineraldünger werden beispielsweise pro Kilo Düngerstickstoff 0,85 Kilogramm Heizöl verwendet.

Wegen des Krieges in der Ukraine hat die einheimische Gülle auch an Wert gewonnen, weil in Russland und der Ukraine viel Dünger hergestellt wird. Der Preis dafür ist markant gestiegen. Die Folgen seien, dass heute eher der Landwirt, der die Gülle ausbringe, den Transport bezahlen muss. Früher hätte der «produzierende» Betrieb den Abtransport der Gülle bezahlt, erklärt Daniel Blättler. Gülle wird also plötzlich auch Teil der Versorgungssicherheit und der Selbstversorgung in der Schweiz.

Traktor mit Schleppschlauchverteiler links, daneben der Gülletransporter am Feldrand, der die Gülle in die Feldrandverschlauchung pumpt. Fotografiert auf dem Milchwirtschaftshof von Beat Windlin, Huwel, Kerns. Bild: Philipp Unterschütz (Kerns, 13. Mai 2022)

Immer wieder steht die Landwirtschaft aber am Pranger, man bringe viel zu viel Gülle aus, betreibe Umweltverschmutzung und halte sich sowieso nicht an Umweltgesetze. Gülle werde zu nah an Gewässern oder Waldrändern ausgebracht. Das stimme so nicht, sagt Verbandsvertreter Blättler.

«Die Bauern halten sich gut an die Gesetze, auch wenn es halt auch bei den Landwirten einzelne schwarze Schafe gibt.»

Zudem gebe es ein Sanktionsreglement gegen Verstösse, ergänzt André Windlin. «Es gibt Kürzungen der Direktzahlungen und in ganz schweren Fällen sogar Strafanzeigen.» Dass es zu Gewässerverschmutzungen komme, habe meist mit Unfällen zu tun wie beispielsweise geplatzten Leitungen.

Landwirtschaft muss Rechenschaft ablegen

Was viele ausserhalb der Landwirtschaft nicht wissen: In der Schweiz muss jeder Betrieb Rechenschaft über seinen Nährstoffkreislauf ablegen. «Da wird ausgerechnet, wie gross der Nährstoffbedarf für das Land ist und wie viele Tiere ein Hof hat», erklärt André Windlin. «Je nachdem darf der Betrieb nicht all seine Gülle ausbringen, sondern muss sie abgeben.» Das sei beispielsweise bei einigen Schweinemast- oder Geflügelbetrieben der Fall, weil diese im Verhältnis zu den Tieren zu wenig Land haben.

Das wird laut Windlin über die ganze Schweiz in einer Datenbank erfasst. «Gesamtschweizerisch gibt es sogar zu wenig Gülle. In Obwalden geht die Bilanz aber gut auf. Wir haben etliche Schweinemastbetriebe, die Gülle abgeben können an Höfe, die zu wenig haben.»

