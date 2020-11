Obwalden hält wohl an den Pilzschontagen fest – und passt sich damit Luzern an Weil der Kanton Luzern an den Schontagen festhält, bringt ein Alleingang von Obwalden wenig. Philipp Unterschütz 06.11.2020, 18.06 Uhr

«Wir bleiben dabei. Aus unserer Sicht machen Pilzschontage keinen Sinn. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass das Sammeln an sich keinen Einfluss auf die Anzahl Pilze oder Arten hat», sagt Kantonsrätin und CSP-Fraktionschefin Helen Keiser-Fürrer (Sarnen). Im Namen der CSP-Fraktion hat sie am 11. September eine Motion zur Abschaffung der Pilzschontage eingereicht. Die CSP bezeichnete es darin als besser und verträglicher für Pilze und Wald, das Sammeln über den ganzen Monat zu verteilen. Die Partei ging damals auch davon aus, dass Obwalden bald der einzige Kanton im bei Pilzsammlern beliebten Gebiet Glaubenberg sein würde, der noch die 7-tägige Schonfrist am Monatsanfang hat. Nidwalden hat diese Schonfrist bereits abgeschafft. Und in Luzern war ein Antrag zur Abschaffung im Kantonsrat hängig, von dem man annahm, dass er Gehör finden würde.

Es kam jedoch anders. Das Luzerner Parlament hielt Ende Oktober überraschend an den Schontagen fest und sprach sich mit 58 zu 48 Stimmen gegen die Überweisung des entsprechenden Postulats aus. Das verändert die Ausgangslage komplett, was auch die CSP Obwalden erkannt hat. Die Motion soll in der Fraktion deshalb nochmals besprochen werden, sagt Helen Keiser-Fürrer.

Verstösse könnten kaum kontrolliert werden

Das Problem liegt bei der grünen Grenze zwischen Obwalden, Luzern und Nidwalden im Gebiet Glaubenberg, die ja kaum irgendwo sichtbar markiert ist. Übertritte wären an Schontagen wohl an der Tagesordnung. Frevler könnten geltend machen, die Pilze in Luzern oder Nidwalden gesammelt zu haben. Zu kontrollieren wäre das kaum.

«Für mich persönlich macht die Motion so wohl keinen Sinn mehr», stellt Helen Keiser fest.

«Die Absicht liesse sich nicht mehr erfüllen, wenn es in Luzern immer noch Schontage gibt, aber in Obwalden nicht mehr.»

Nur eine gleiche Regelung wie sie in Luzern gilt, mache Sinn. Sonst kämen an den Luzerner Schontagen einfach alle Pilzsammler nach Obwalden.

CSP wird wohl kaum an der Motion festhalten

Helen Keiser rechnet denn auch damit, dass die Obwaldner Regierung dem Kantonsrat einen Antrag zur Ablehnung der Motion stellen wird. Umso mehr sich kürzlich auch der Vorsteher des Amtes für Wald und Landschaft, Roland Christen, in dieser Zeitung für Schontage stark machte. Auch wenn umstritten sei, ob Pilzschontage einen positiven Einfluss auf die Pilze hätten, «führen sie zu einer Beruhigung der Wildtierlebensräume und dadurch zu einem positiven Gesamtnutzen für den Lebensraum Wald», sagte er. An dieser Meinung hält Roland Christen bei erneuter Nachfrage fest. Auch für ihn sei mit der ganzen Vorgeschichte der Entscheid des Luzerner Parlaments unerwartet gewesen. Dieser habe natürlich die Chancen der Motion massiv beeinträchtigt, als Alleingang würden Schontage in Obwalden wirklich keinen Sinn machen.

Sie wolle keinesfalls einem Entscheid der Fraktion vorgreifen, betont Helen Keiser-Fürrer. Sie erachtet es aber als möglich, dass die CSP angesichts dieser Sachlage bei der Behandlung der Motion im Kantonsrat eine Erklärung abgeben wird, dass man nicht daran festhalte, da sie durch den Luzerner Entscheid überholt sei. Ein Rückzug von eingereichten parlamentarischen Vorstössen, und damit auch dieser Motion, ist laut der Geschäftsordnung des Kantonsrates nicht möglich. Das Geschäft muss also im Parlament auf jeden Fall behandelt werden.

Es dürfte somit dabei bleiben: Pilzliebhaber dürfen vom 1. bis zum 7. jeden Monats in den Luzerner und Obwaldner Wäldern keine Pilze sammeln. Nur noch die Kantone Luzern, Obwalden, Glarus, Graubünden und Zürich kennen solche Schontage.