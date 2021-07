Bauherr in Engelberg soll genehmigte Baupläne missachtet haben

Obwalden Hat ein Bauherr in Engelberg bewusst die genehmigten Baupläne missachtet? Ein Mann soll bei der Hausrenovierung von seiner Baugenehmigung abgewichen sein, und eine Einfahrt breiter als erlaubt gemacht haben. Die erhaltene Busse hat er ans Kantonsgericht weitergezogen. Lucien Rahm 01.07.2021, 19.48 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Hat er die genehmigten Baupläne bewusst missachtet, als der Mann in Engelberg sein Haus gebaut hat? Um diese Frage drehte sich am Donnerstag die Verhandlung am Obwaldner Kantonsgericht. Für die Verstösse von 2017 bis 2019, welche die Staatsanwaltschaft festgestellt haben will, hat sie dem Mann bereits einen Strafbefehl ausgestellt. Weil der Mann die Busse von 2000 Franken nicht akzeptierte, landete die Sache vor der Richterin.

Dem Mann im Rentneralter wirft der Staatsanwalt vor, die Einfahrt zu seiner umgebauten Garage zu nahe an der Grundstücksgrenze erstellt zu haben. Die nötigen Abstände habe er um einen bis eineinhalb Meter unterschritten. Auch soll er bei der Einstellhalle selbst gewisse Vorgaben missachtet haben. Ausserdem soll er auch bei der Umgebungsgestaltung vorschriftswidrig vorgegangen sein.

In einer Woche hätte Verjährung gedroht

Diesen Vorwurf liess die Richterin jedoch zu Beginn der Verhandlung fallen. Im Strafbefehl werde das Vergehen nicht klar genug beschrieben, womit sich der Beschuldigte auch nicht auf eine Verteidigung gegen den Vorwurf vorbereiten kann – eine Verletzung des Anklageprinzips. Normalerweise weise man die Sache in so einem Fall an die Staatsanwaltschaft zurück, damit sie diese nochmals überarbeiten kann. Weil die Vorwürfe gegen den Mann aber kommende Woche verjähren würden, hätte die Staatsanwaltschaft dafür gar nicht mehr genug Zeit.

Ausreichend konkret seien aber die anderen beiden Vorwürfe beschrieben und somit dem Beschuldigten bekannt, so die Richterin. Der angeklagte Mann wies jede Schuld von sich.

«Ich bin selber nicht der Bauführer. Das Baugeschäft hat das so ausgeführt.»

Anweisungen, die Einfahrt ohne die nötigen Abstände zu bauen, habe er nicht gegeben. «Ich habe nichts falsch gemacht.» Wieso die Baufirma sich nicht an die Baupläne gehalten habe, könne er auch nicht sagen. Für weitere Vorwürfe zeigte der Beschuldigte noch weniger Verständnis. Was beispielsweise bei einer beanstandeten Mauer neben der Einstellhalle falsch sein soll, sei ihm nicht klar.

Hierbei sorgte ein Vertreter des Engelberger Bauamtes, der als Zeuge befragt wurde, für etwas Klarheit. Die Mauer sei im Vergleich zu vorher höher geworden und darauf sei nun das Dach der Einstellhalle abgestellt. Somit sei sie ein Bestandteil der Einstellhalle und habe nun einen anderen Nutzungszweck. Das wiederum hat zur Folge, dass für die Mauer andere Vorgaben betreffend Abstand zum Nachbargelände gelten.

Augenschein vor Ort bringe nichts

«Es wäre das sinnvollste, wenn das Gericht sich durch Augenschein einen Überblick über die Situation verschaffen würde», las der Beschuldigte, der ohne Verteidiger zur Verhandlung erschien, anschliessend einen Beweisantrag vor. Der Anwalt des privatklagenden Nachbars – ohne Mandant zugegen – sprach sich dagegen aus. Der Sachverhalt würde sich ausreichend aus den Akten der Gemeinde ergeben. Auch hielt der Anwalt es für keine gute Idee, jene Zeugen zu einer weiteren Befragung zuzulassen, die der Beschuldigte vorgeschlagen hatte. «Die Zeugen sind alle befangen.» Es handle sich um die Tochter des Beschuldigten sowie mehrere Vertreter der involvierten Baufirmen. Er halte die Anträge für den Versuch, das Verfahren «in die Verjährung zu retten», so der Klägeranwalt.

Die Kantonsrichterin befand ebenfalls, dass diese Beweisanträge wenig bringen würden, und wies sie ab. Ein Augenschein vor Ort bringe wohl nichts, die fragliche Bausituation liege auch schon bis zu drei Jahre zurück.

In seinem kurz gehaltenen Plädoyer sagte der Klägeranwalt: «Für mich steht ausser Frage, dass der Beschuldigte als Bauherr verantwortlich dafür ist, was hier gebaut wurde.» Im Namen seines Mandanten forderte er eine angemessene Busse für den Beschuldigten – und somit die Bestätigung des Strafbefehls. «Ich bin damit gar nicht einverstanden», sagte der Beschuldigte anschliessend. «Ich bin der Meinung, dass ich freigesprochen werden muss.» Denn zum heutigen Zeitpunkt würde der nun bestehende Bau bewilligt werden, war sich der Mann sicher. Dass gewisse Entscheide aus dem Bauch heraus, also ohne genaues Abmessen, sondern von blossem Auge, gefällt worden seien, halte er zudem für «absolut daneben». Wie das Kantonsgericht die Sache beurteilt, wird es am Freitagnachmittag verkünden.