Obwalden Hausärztinnen und Hausärzte wollen weiterhin stationäre Behandlungen im Spital Die Hausarztvereinigung OW-cura hält die jüngsten Informationen der Regierung für zu vage. Eine Auslagerung der Akutbetten würde zu einer Verschlechterung der Behandlungsqualität führen. Martin Uebelhart Jetzt kommentieren 23.11.2021, 05.00 Uhr

Obwaldner Kantonsspital in Sarnen. Bild: Manuela Jans-Koch (Sarnen, 21. Januar 2021)

Der Verein der niedergelassenen Ärzte des Sarneraatals – OW-cura – setzt sich mit Nachdruck für den Erhalt des Kantonsspitals Obwalden (KSOW) inklusive stationären Angebots und Notfallstation ein. Einen Umbau des Spitals in ein ambulantes Ärztezentrum werde die Obwaldner Ärzteschaft nicht unterstützen. Das schreibt der Verein in einer Medienmitteilung und reagiert damit auf eine Mitteilung des Obwaldner Regierungsrats von vergangener Woche.

Knapp vier Jahre nach der Erteilung eines Projektauftrags für die Erarbeitung einer Versorgungsstrategie im Akutbereich seien der Obwaldner Bevölkerung erstmals fünf verschiedene Modelle vorgestellt worden. Diese seien bereits 2020 von der Projektgruppe und der Taskforce Akutversorgung erarbeitet worden. OW-cura habe in Person ihres Präsidenten Martin Sigg Einsitz in der damaligen Taskforce gehabt.

Eine ausführliche Information der Öffentlichkeit sei seit Abschluss des Meilensteins 3 Ende 2020 fällig gewesen und bleibe nun viel zu vage. OW-cura fehle in der aktuellen Mitteilung der Regierung ein klares Bekenntnis zum Erhalt des Spitalstandorts Sarnen, und dass in Sarnen auch weiterhin stationäre Behandlungen angeboten werden sollten, schreibt der Verein weiter.

Gesundes Spital zentral für medizinische Grundversorgung

Aus Sicht der OW-cura sei ein gesundes Kantonsspital Obwalden zum Erhalt einer qualitativ hochwertigen medizinischen Grundversorgung zentral. «Das Kantonsspital erlaubt kurze Wege mit entsprechendem Komfort für Patienten und Angehörige», sagt Martin Sigg auf Anfrage. Das Spital bedeute Arbeits- und Ausbildungsplätze und sei so ein wichtiger Garant für die nachhaltige Sicherstellung der medizinischen Versorgung in der Region.

In Zeiten des schweizweiten Hausärztemangels könne ein regionales Spital auch weiterhin Hausärzte nach Obwalden bringen, ist OW-cura überzeugt. So habe die Mehrzahl der Hausärzte, die sich in den vergangenen Jahren in Obwalden niedergelassen hätten, auch einmal im Kantonsspital Obwalden gearbeitet.

Die Hausärztinnen und Hausärzte sind von der hochwertigen Arbeit des KSOW in der Grundversorgung der Obwaldner Bevölkerung aufgrund ihrer tagtäglichen Erfahrung überzeugt. «Wir haben den Eindruck, dass die Zusammenarbeit zwischen den Hausärzten und dem Spital sehr gut funktioniert», sagt Martin Sigg. Die gute Zusammenarbeit des KSOW mit den umliegenden ausserkantonalen Spitälern bestehe nach Ansicht von OW-cura bereits und es gelte, sie weiter zu vertiefen. Eine komplette Auslagerung der stationären Akutbetten aus Obwalden in die Nachbarkantone werde zu einer Verschlechterung der Behandlungsqualität der Gesamtbevölkerung – vor allem bei der älteren Bevölkerung – führen.

Viel Vertrauen in den Spitalstandort verloren gegangen

Dem Regierungsrat lägen dank des Projektgruppenberichtes seit Ende 2020 detaillierte Modellrechnungen mit konkreten betriebswirtschaftlichen Zahlen vor, hält der Verein weiter fest. Auf Anfrage seien ihm diese Zahlen bislang nicht zur Verfügung gestellt worden. Man verstehe nicht, warum die Regierung diese Informationen unter Verschluss halte. Dies biete Raum für Spekulationen und führe zu Verunsicherung und Vertrauensverlust des Spitalpersonals und der niedergelassenen Ärzteschaft. Erneut sei wichtige Zeit verstrichen und durch eine mangelhafte Informationspolitik seitens der Regierung bereits viel Vertrauen in den Spitalstandort verloren gegangen. Erste Abgänge von Kaderärzten mangels Zukunftsperspektive bestätigten dies.

OW-cura fordert die Obwaldner Regierung dazu auf, endlich mit offenen Karten zu spielen. Die Ergebnisse des Meilensteins 3 sollen transparent kommuniziert werden, so auch die Details zu den untersuchten Szenarien mitsamt den dazugehörigen Modellrechnungen und betriebswirtschaftlichen Zahlen.

Regierung könne keine Details kommunizieren

Gesundheitsdirektorin Maya Büchi zeigte sich auf Anfrage in einer ersten Reaktion etwas überrascht über die Mitteilung von OW-cura. In seiner Medienmitteilung habe der Regierungsrat Ende der vergangenen Woche dargelegt, dass es sich bei den Verhandlungen mit potenziellen Partnern für die Gesundheitsversorgung um einen langwierigen Prozess handle. Das hätten ähnliche Projekte in der Schweiz gezeigt. Man sei genau in dem Zeitplan, wie er seinerzeit dem Kantonsrat vorgestellt worden sei. Zum heutigen Zeitpunkt könnten keine Details kommuniziert werden, um die Verhandlungen nicht zu beeinflussen.

Am Ende des Prozesses, der jetzt laufe, stehe das Ziel der bestmöglichen Gesundheitsversorgung der Obwaldner Bevölkerung. «Der Regierungsrat hat immer gesagt, dass ihm der Spitalstandort Sarnen wichtig ist», hält Maya Büchi fest. Die Frage sei, wie dieser aussehe und was angeboten werde. Dies wolle man ergebnisoffen angehen.