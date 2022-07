Wahlfeier für die neue Kantonsratspräsidentin Regula Gerig

Obwalden Höchste Obwaldnerin «zu Hause» gefeiert Die Alpnacher Gemeinderätin Regula Gerig-Bucher (CSP) ist Kantonsratspräsidentin im Amtsjahr 2022/23. Am Freitagabend gab es die Wahlfeier mit der Bevölkerung. Robert Hess 03.07.2022, 14.51 Uhr

Gemeindepräsident Marcel Moser bei seiner Festansprache. Begleitet von Gemeindeweibel Bruno Betschart. Bild Robert Hess (Alpnach, 1. Juli 2022)

Keine Frage: Die Alpnacher Bevölkerung freut sich bestimmt über die Wahl ihrer Mitbürgerin Regula Gerig-Bucher zur «höchsten Obwaldnerin» im soeben gestarteten Amtsjahr. Dass der Ausgang der Wahl vom vergangenen Freitag mit höchster Wahrscheinlichkeit voraussehbar war, mag neben der unsicheren Wetterlage ein Grund gewesen sein, dass sich der Aufmarsch der einheimischen Bevölkerung zur Wahlfeier am Freitagabend auf dem Schulhausareal in Grenzen hielt.

Andererseits ist festzuhalten, dass die 52-jährige Pflegefachfrau und CSP-Politikerin Regula Gerig nach Monika Brunner (CVP) bereits die zweite Alpnacher Kantonsrätin ist, die zur Ratspräsidentin erkoren wurde. Gleichzeitig ist mit der Wahl von Regula Gerig der «Beweis» erbracht, dass die Gemeinde Alpnach ein sehr guter Nährboden für das Amt der höchsten Obwaldnerin ist: Die erste Kantonsratspräsidentin überhaupt war nämlich die in Alpnach aufgewachsene Trudy Abächerli-Wallimann im Jahre 1989.

Männer in der Unterzahl: Regula Gerig, Landweibelin Hanna Mäder und Gemeindeweibel Bruno Betschart zusammen mit der Kindertanzgruppe Alpnach. Bild Robert Hess (Alpnach, 1. Juli 2022)

Zu den Gründen der vielen «aktiven politischen Alpnacher Tiere» (frei nach Aristoteles) meinte Gemeindepräsident Marcel Moser in seiner Ansprache schmunzelnd: «Weil in Alpnach der Kanton am schönsten ist, die Luft am reinsten, der Weitblick am grössten und wir uns verpflichtet fühlen, dafür zu sorgen, dass es die andern im Kanton auch so schön haben!»

Eine gemütliche Wahlfeier

Doch zurück zu der von der Gemeinde sehr gut organisierten und gemütlichen Wahlfeier mit Volksapéro im Innenhof der Schulanlage. Angeführt wurde die stattliche Gästeschar von den beiden Obwaldner «Eidgenossen», Nationalrätin Monika Rüegger und Ständerat Erich Ettlin, sowie dem Regierungsrat in corpore. Der Grossteil der amtierenden und zurückgetretenen Kantonsratsmitglieder war vertreten, zusammen mit früheren Mitgliedern der Regierung und des eidgenössischen und kantonalen Parlamentes, viele in Begleitung ihrer Partner und Partnerinnen.

Gemeinderat Paddy Matter führte charmant durch das gut gestaltete Programm, das mit den abwechslungsreichen Darbietungen der Musikgesellschaft Alpnach und den Superauftritten der Jugend- und Kindertanzgruppe seinen Höhepunkt hatte. Zur Stärkung servierte die Trachtengruppe einen Apéro mit Getränken, Käse, Wurst und Brot.

Schöner Auftritt der Kindertanzgruppe Alpnach. Im Hintergrund: Regula Gerig zusammen mit Landweibelin Hanna Mäder und Gemeindeweibel Bruno Betschart. Bild Robert Hess (Alpnach, 1. Juli 2022)

«Am gleichen Strick ziehen»

Kantonsratspräsidentin Regula Gerig dankte allen Mitwirkenden und Gästen «von Herzen für die schöne Feier», die später mit geladenen Gästen im Landgasthof Schlüssel ihre Fortsetzung fand. Wie bereits an ihrer Antrittsrede nach der Wahl im Kantonsrat forderte sie die Kantonsrätinnen und Kantonsräte auf, «bei Entscheiden nach Streiten und Diskutieren zum Wohle des Kantons am gleichen Strick zu ziehen». Sie werde ihr Amtsjahr auch fleissig nutzen, «Frauen zu motivieren, sich auch politisch zu engagieren».