Im Sachsler Hochhausturm haben viele Tiere Platz

Obwalden Im Hochhaus Wimmelturm am Chalchofen haben viele Tiere Platz Eine Woche lang haben sich Fünf- und Sechstklässler der Schule Sachseln in ihrer Projektwoche mit Biodiversität und Nachhaltigkeit befasst. Marion Wannemacher Jetzt kommentieren 07.06.2022, 16.30 Uhr

Lehrer Christian Tresch bespricht mit Sophia Zengaffinen, Melina Sigg und Sophie von Moos (von links), wie sie ihr Fledermaushotel bauen. Bild: Marion Wannemacher (Chalchofen, 3. Juni 2022)

Fröhliches Hämmern tönt vom Picknickplatz am Chalchofen her. Für einmal wird hier nicht gebrätelt, sondern kräftig geschafft. Sophie, Sophia und Melina basteln an ihrem Fledermaushotel. Tanja und Svenja sägen Sperrholz für ihr Bienenhotel zurecht und Patrick, Silvan und Tim legen letzte Hand an ihre Insektenhotels. Ihr Klassenzimmer ist im Freien. Statt Mathematik, Deutsch oder Englisch stehen die Themen Nachhaltigkeit und Biodiversität auf dem Stundenplan.