Covid-Testzentren in Engelberg

Obwalden In Engelberg sind jetzt zwei neue Covid-Testcenter in Betrieb Das Angebot wird von Privaten betrieben. Tests sind von Montag bis Sonntag möglich. 15.12.2021, 14.56 Uhr

Gleich an zwei Standorten in Engelberg gibt es seit Montag die Möglichkeit, sich auf das Coronavirus zu testen. Wie die Gemeinde mitteilt, werden die Center von der Firma Safetest AG auf eigene Rechnung und Verantwortung betrieben. Die Standorte befinden sich an der Talstation BET (ehemaliger Kiosk beim Chalet) und im Stimmlokal des Gemeindehauses.