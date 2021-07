Obwalden In Kerns und Engelberg werden die Wildruhezonen angepasst Der Regierungsrat hat in Kerns und Engelberg Änderungen im Schutzplan der Wildruhezonen erlassen. Der angepasste Schutzplan tritt per 1. August in Kraft. 09.07.2021, 14.13 Uhr

Seit Inkrafttreten der Wildruhezonen im Jahr 2014 haben sich die Markierung der Schutzgebiete sowie die Kontrolle über die Einhaltung der Nutzungsbeschränkungen gut bewährt, allerdings wurde auch deutlich, dass einige untergeordnete Anpassungen am Perimeter des Schutzplans notwendig sind. Dies, um Vollzugsprobleme zu beheben und Rechtssicherheit zu schaffen.

Von solchen Anpassungen sind die Gemeinden Kerns und Engelberg betroffen, wie der Kanton Obwalden mitteilt. So wird zum Beispiel ein nicht länger unterhaltener Wanderweg und dessen Weggebot im Gebiet Arviböden, Kerns, aus dem Schutzplan entfernt oder der sich in der Wildruhezone befindende Anlauf der Sprungschanze in Engelberg aus dem Perimeter der Wildruhezone entlassen.

Vom 7. Mai bis 7. Juni lagen die Anpassungen am Schutzplan zur Einsichtnahme auf. Da keine Einsprachen eingingen, hat der Regierungsrat am 6. Juni die Änderungen erlassen. Sie treten auf den 1. August in Kraft. Der angepasste Schutzplan steht dann auf www.ow.ch unter dem Stichwort «Wildruhezonen» zur Verfügung. Die Anpassungen werden demnächst auch in den Geoportalen nachgeführt. (sok)