Obwalden: Interpellation verlangt Auskunft zu Verkehrskonzepten

Obwalden Interpellation verlangt Auskunft zu Gesamtverkehrskonzepten Für die Tourismusdestination Engelberg sei eine gute Erreichbarkeit essenziell, schreiben Cornelia Kaufmann und Mike Bacher. Sie stellen im Kantonsrat Fragen zu Verkehrsflüssen und Parkplätzen. Martin Uebelhart 15.09.2021, 19.03 Uhr

Blick auf Engelberg. Bild: Romano Cuonz

Cornelia Kaufmann-Hurschler und Mike Bacher (CVP/Mitte, Engelberg) halten die Koordination der Gesamtverkehrskonzepte von Obwalden und Nidwalden für sinnvoll. Beide Kantone erarbeiteten derzeit je ein solches Konzept, schreiben sie in einer Interpellation. Die gegenseitigen Verkehrsflüsse, vor allem auch von und nach Engelberg durch das Engelbergertal, tangierten beide Kantone.

In dem Vorstoss nehmen Kaufmann und Bacher auch Bezug auf Artikel in dieser Zeitung, in denen sowohl eine Dosieranlage zur Eindämmung des Verkehrs nach Engelberg als auch die Anzahl der Parkplätze und der Notparkplätze in Engelberg thematisiert worden sind. «Für die Tourismusdestination Engelberg ist eine gute und schnelle Erreichbarkeit mit einem ausreichenden Parkplatzangebot, das auch bewirtschaftet wird, ein wichtiger und essenzieller Standortfaktor», legen sie die Ausgangslage dar. Ebenso wichtig sei zudem der Ausbau des öffentlichen Verkehrs. Insbesondere der Halbstundentakt der Zentralbahn (ZB), welcher ursprünglich bereits für die 2010er-Jahre in Aussicht gestellt worden sei, sei ein wesentlicher Faktor.

Es sei eine Tatsache, dass nicht nur Engelberg, sondern in einem ganz erheblichen Ausmass auch die Gemeinde Wolfenschiessen und der ganze Kanton Nidwalden von der Tourismusdestination Engelberg mit den vielen Besuchern und den damit verbundenen Investitionen massgeblich profitierten. Zu berücksichtigen sei auch, dass die Bergbahnen Engelberg-Trübsee-Titlis AG (BET) ihren Sitz in Wolfenschiessen hätten und auch weitere Betriebe, die in einem direkten Zusammenhang zum Titlisgebiet stünden, ihr Domizil in Wolfenschiessen hätten und somit dort ihren steuerlichen Verpflichtungen nachkämen.

Fragen zu Einflussmöglichkeiten Nidwaldens

Cornelia Kaufmann und Mike Bacher stellen dem Regierungsrat in diesem Zusammenhang eine Reihe von Fragen. Unter anderem möchten sie wissen, wie hoch der prozentuale Anteil des Tourismusgebietes Engelberg-Trübsee-Titlis ist, welches auf dem Kantonsgebiet von Nidwalden liegt und wie hoch der prozentuale Anteil der Steuern ist, die von den Unternehmungen in diesem Gebiet an den Kanton Nidwalden fliessen. Weiter erkundigen sie sich nach Zahlen, wie sich das Verkehrsaufkommen im Engelbergertal in den letzten zehn Jahren im Verhältnis von Bevölkerungszunahme und Wachstum in Gewerbe, Industrie und Tourismus auf dem Kantonsgebiet von Nidwalden und auf dem Kantonsgebiet von Obwalden respektive Engelberg verändert hat.

Auskunft möchten sie auch, ob es eine Auswertung der Staustunden in Wolfenschiessen talauswärts über die letzten Jahre und der Ursachen für diese Staustunden gibt. Und welchen Einfluss strassenbauliche Massnahmen und Baustellen in den vergangenen Jahren hatten.

Weitere Fragen haben Kaufmann und Bacher zur Anzahl der Parkplätze in Engelberg und dazu, ob es für den Kanton Nidwalden möglich sei, die Genehmigung weiterer Parkplätze zu verhindern. Ebenso erkundigen sie sich, ob der Kanton Nidwalden gegen den Willen von Obwalden und Engelberg mit einem Dosiersystem Automobilisten die Fahrt nach Engelberg verunmöglichen könne.

Wissen möchten die beiden zudem, inwieweit der Kanton Obwalden in die Erarbeitung des Gesamtverkehrskonzepts Nidwalden involviert gewesen sei. Schliesslich erkundigen sie sich nach dem Fortschritt der Pläne zum Ausbau des öffentlichen Verkehrs (ZB-Halbstundentakt) und wie diese Kosten auf die Kantone Obwalden und Nidwalden sowie auf die verschiedenen Gemeinden aufgeteilt würden.